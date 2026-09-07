Así queda el mapa político de De la Espriella tras su primer mes de Gobierno

Al cumplirse un mes de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República, queda definido el mapa de partidos frente al nuevo Gobierno, en los que la coalición de Gobierno obtiene las mayorías en el Congreso, tanto en Senado como en Cámara de Representantes.

En total 11 colectividades se declararon de gobierno, 6 partidos se declararon independientes y 3 manifestaron que serán de oposición.

¿Cómo queda el mapa político?

Partidos de coalición

Defensores de la patria

Centro Democrático

Partido de la U

Partido Conservador

Partido Liberal

Cambio Radical

Salvación Nacional

Creemos

Colombia Justa Libre

Liga Gobernantes anticorrupción

ASI

Oposición

Pacto Histórico

MAIS

En marcha

Partidos en independencia

Alianza Verde

AICO

La fuerza

Partido Ecologista

Mira

Nuevo Liberalismo

Cabe señalar que esta declaratoria de los partidos políticos se tiene que hacer el primer mes de Gobierno, de acuerdo con el Estatuto de oposición, según explicó el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado José Antonio Parra.

“Se establece que las organizaciones políticas, los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, tienen un plazo de un mes siguiente al inicio del gobierno para manifestar su declaración política”, mencionó.

Por otra parte, el politólogo y columnista de El País América, Fernando Posada explica que el núcleo de esa coalición está conformado por Cambio Radical, La U, el Partido Liberal y el Partido Conservador, colectividades que, en conjunto, representan cerca del 35% del Congreso y que han acompañado, con distintos matices, a gobiernos anteriores, a ese bloque se suman el Centro Democrático y los cuatro senadores de Salvación Nacional. “Encontramos que hay una mayoría, no demasiado amplia, pero hay una mayoría que le permite con alguna comodidad al presidente tramitar sus proyectos y sus reformas”, señala Posada.

Pero más allá del número de curules, el principal desafío para el Gobierno será mantener cohesionada una coalición integrada por sectores políticos con diferencias ideológicas y de agenda. Posada advierte que, durante este primer mes, los cambios y salidas de funcionarios que no estarían alineados con el sector más cercano al presidente han generado interrogantes sobre el rumbo del Ejecutivo, según el analista, dentro del Gobierno ha ganado influencia un sector más radical del abelardismo, con una agenda más marcadamente de derecha, lo que podría generar tensiones con los partidos que hoy hacen parte de la coalición.

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En ese sentido, el escenario que enfrenta De la Espriella combina una ventaja legislativa con un reto político: conservar el respaldo de una mayoría que no necesariamente comparte una misma visión sobre el rumbo del país. “La gran pregunta es cómo el viraje del Gobierno del Espriella hacia esa, digamos, purga está poniendo en duda o está de alguna manera debilitando el futuro de esa coalición de Gobierno”, plantea Posada. Para el analista, el presidente tendrá que equilibrar las presiones de los sectores más conservadores de su movimiento con la necesidad de mantener el respaldo de las bancadas que resultan claves para sacar adelante sus principales proyectos.