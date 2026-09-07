Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

07 sep 2026 Actualizado 17:00

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM WProgramas

Juez negó a Helicol el desarchivo de proceso contra Ricardo Roa, Ecopetrol y Helistar

Para el juez, no hay nuevas pruebas para desarchivar el caso contra Ecopetrol y Helistar por presunto direccionamiento de contratos.

Juez negó a Helicol el desarchivo de proceso contra Ricardo Roa, Ecopetrol y Helistar

Juez negó a Helicol el desarchivo de proceso contra Ricardo Roa, Ecopetrol y Helistar

00:00:0001:58
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Caracol Radio

Añadir Caracol Radio en Google

Un juez de garantías le negó a Helicol el desarchivo de un proceso contra funcionarios de Ecopetrol, Ricardo Roa y funcionarios de Helistar por presuntas prácticas anticompetitivas y ante el supuesto direccionamiento de contratos.

En contexto: Juez ordena realizar audiencia para definir desarchivo de caso contra Ricardo Roa y Ecopetrol

Para el juez, la decisión de archivar el proceso original está sustentado en una actividad seria y acuciosa por parte del ente acusador.

Incluso mencionó que allí se encontró que había atipicidad de las conductas investigadas y, por ende, la decisión de cerrar el caso estaba respaldada.

Así las cosas, la justicia determinó que el desarchivo no tiene rigor procesal o hechos nuevos que amerite tal acción.

Escuche la noticia completa aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0001:58
Descargar
Caracol Radio

Caracol Radio

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir