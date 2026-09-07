Juez negó a Helicol el desarchivo de proceso contra Ricardo Roa, Ecopetrol y Helistar
Para el juez, no hay nuevas pruebas para desarchivar el caso contra Ecopetrol y Helistar por presunto direccionamiento de contratos.
Juez negó a Helicol el desarchivo de proceso contra Ricardo Roa, Ecopetrol y Helistar
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Un juez de garantías le negó a Helicol el desarchivo de un proceso contra funcionarios de Ecopetrol, Ricardo Roa y funcionarios de Helistar por presuntas prácticas anticompetitivas y ante el supuesto direccionamiento de contratos.
En contexto: Juez ordena realizar audiencia para definir desarchivo de caso contra Ricardo Roa y Ecopetrol
Para el juez, la decisión de archivar el proceso original está sustentado en una actividad seria y acuciosa por parte del ente acusador.
Incluso mencionó que allí se encontró que había atipicidad de las conductas investigadas y, por ende, la decisión de cerrar el caso estaba respaldada.
Así las cosas, la justicia determinó que el desarchivo no tiene rigor procesal o hechos nuevos que amerite tal acción.
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Caracol Radio
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...