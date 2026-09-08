De la Espriella asegura que Colombia asumirá responsabilidades en el Escudo de las Américas

El presidente Abelardo de la Espriella se refirió al denominado Escudo de las Américas, una estrategia de cooperación entre países para enfrentar el crimen organizado, durante su encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El mandatario aseguró que Colombia ya hace parte de esta iniciativa y que el país asumirá los compromisos establecidos dentro del acuerdo de cooperación con Estados Unidos.

“Otro punto importante, el Escudo de las Américas. Ya entramos en operación. Colombia va a cumplir plenamente con sus responsabilidades. Vamos a tener la sede en Medellín”, afirmó De la Espriella.

El presidente señaló que esta estrategia tendrá como objetivo fortalecer la lucha contra las organizaciones criminales y aseguró que su Gobierno mantendrá una postura firme contra quienes continúen delinquiendo.

“Vamos a hacer todo lo que sea necesario por atacar el crimen organizado y por darle a esos delincuentes el lugar que se merecen, que es una cárcel o una tumba”, expresó.

De la Espriella agregó que las autoridades actuarán contra los grupos ilegales que no se acojan a la ley.

“Y aquí lo digo sin eufemismo: bandido que no se someta, lo vamos a dar de baja como en derecho corresponde”, manifestó el presidente.

Durante su declaración, el jefe de Estado también indicó que en la reunión con Marco Rubio se abordaron otros temas de la agenda regional, entre ellos la situación de Venezuela y la relación entre ambos países.