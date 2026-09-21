Personas asociadas con alarmas y hechos de corrupción eran ascendidas en Ecopetrol: Alberto Vergara
Alberto Vergara, exdirector de cumplimiento de Ecopetrol, explicó que fue perseguido por “luchar contra la corrupción” en la estatal.
Personas asociadas con alarmas y hechos de corrupción eran ascendidas en Ecopetrol: Alberto Vergara
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Este lunes, 21 de septiembre, en los micrófonos de 6AM W, en la sección de El Reporte Coronell, habló Alberto Vergara, exdirector de cumplimiento de Ecopetrol, a propósito de la denuncia penal que enfrenta por haber dado dos entrevistas a Caracol Radio. Dentro de la conversación aseguró que lo “persiguieron por luchar contra la corrupción” en la petrolera.
Uno de los temas a los que hizo referencia, aseverando previamente que no podía revelar mucha información, fue al caso de Termomorichal, especialmente por el despido de Jorge Gama.
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“Tengo la información y tengo los documentos de cómo personas, quienes no tenían los perfiles, quienes estaban asociados con alarmas y hechos de corrupción, eran ascendidos en Ecopetrol”, aseveró en su primera intervención.
Y agregó: “Yo me opuse a esos nombramientos y eso me causó un hostigamiento por parte de quien, en su momento, era la vicepresidenta de Talento Humano, Victoria Sepúlveda, y el mismo Ricardo Roa. Yo tengo los casos muy puntuales de personas que no debían entrar a Ecopetrol y no debían ser porque no eran personas idóneas en la parte ética de la empresa, y eso me ocasionó una serie de persecuciones internas que repito, yo documenté y le entregué a la Junta Directiva el miércoles, 28 de mayo, del 2025″.
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Explicó que fueron “14 actos concretos” que su equipo y él sufrieron “en silencio”.
“Lo que pasa es que la ciudadanía no conoce muchos temas, pero sí es cierto, y yo tengo los hechos”, añadió.
“La corrupción en Ecopetrol sigue”
En esa línea, Vergara afirmó que a la fecha la corrupción en la estatal se mantiene, haciendo referencia a otros cargos directivos en la petrolera.
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“Hoy, en Ecopetrol, incluso, quienes han sido nombrados como vicepresidentes en encargo, tienen alarmas éticas. Sumado a otra serie de vicepresidentes y directores que hoy permanecen. Yo creo que se ha escuchado a unas personas en el Magdalena Medio, unos ingenieros, a quienes yo solicité que fueran desvinculados en abril del 2024 por hurto de combustible. Y los veo todavía en sus posiciones. La corrupción En ecopetrol sigue y hago aquí un llamado al presidente de la Espriella, (...) si es el caso: aquí estoy, y no tengo temor de denunciar los hechos como siempre lo hice, y aquí estoy para defender mi empresa, porque yo fui el único damnificado en denunciar la corrupción en Ecopetrol”, aseveró.
Escuche la entrevista completa a continuación:
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...