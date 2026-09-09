Comfenalco, Quindío, subsidios, alivios en créditos y kits para trabajadores afectados por terremoto

Armenia

En Caracol Radio Armenia seguimos escuchando a los empresarios y empresas del Quindío y como están respondiendo a la emergencia por el terremoto del 10 de agosto.

En esta oportunidad hablamos con el director administrativo de la Caja de Compensación Familiar, Comfenalco, Quindío, José Fernando Montes y todos los programas, proyectos, subsidios, alivios y demás para los trabajadores afectados por el terremoto

Subsidio de vivienda de emergencia

Director Comfenalco: con la anuencia del Consejo, a ver, nosotros históricamente venimos entregando otorgando subsidios, pero a raíz del terremoto obviamente hubo una adición a los recursos del subsidio para poder llegar obviamente a más población afectada.

Así las cosas, nosotros a partir de hoy martes 8 de septiembre y hasta el 25 de este mes, hemos abierto las postulaciones para nuestros trabajadores afiliados, categoría A y categoría B para que se postule al subsidio tanto de mejoramiento de vivienda como de arrendamiento.

El subsidio de mejoramiento de vivienda va de conforme a mejoramiento en sitio urbano y en sitio rural. En sitio urbano tenemos un subsidio que se otorga de 31.500.000 pesos. En sitio urbano estamos entregando un subsidio de 38.500.000 pesos. El subsidio de arrendamiento es un subsidio que nosotros vamos a otorgar también para las personas afectadas por el terremoto y durante 6 meses vamos a entregar hasta un hasta 1.050.000 pesos mensuales.

En cualquiera de los dos escenarios, tanto el subsidio de arrendamiento como el mejoramiento de vivienda, es menester que el beneficiado tenga un aporte del 10% del mismo. Ejemplo, si encontramos un subsidio de arrendamiento de 800 000 pesos ¿Sí? Entonces, Comfenalco aporta 720.000 y el beneficiario un aporte de 80.000 pesos.

Pero reitero, vamos a ir hasta máximo 1.050.000 pesos, que es lo que Comfenalco le va a aportar a esta persona afectada por el terremoto. Los requisitos, Adrián, los requisitos obviamente las personas lo van a poder conseguir en nuestra página www.comfenalcoquindio.com en el link de vivienda, ahí van a encontrar cuáles son los requisitos, tanto para el mejoramiento, tanto para el subsidio de arrendamiento.

Alivios para quien tiene crédito con la caja

Director Comfenalco: ese beneficio desde hace casi el del mismo día del terremoto 2 3 días más ya está en funcionamiento y básicamente es hay son dos tipos de beneficio. Es para quienes hoy tiene un crédito vigente, nosotros les estamos otorgando un periodo de gracia. Un periodo de gracia de 3 meses. Ese periodo de gracia se le otorga a quien lo solicita.

Por eso es importante y es que la persona que quiera acceder a ese a ese a ese periodo de gracia, tiene que hacernos la solicitud escrita y a partir del momento de la solicitud empiezan a correr los 3 meses en los cuales obviamente la persona va a poder mejorar su bolsillo en la medida que va a tener unos recursos adicionales por lo menos durante ese tiempo.

Y para quienes están solicitando un crédito nuevo, estamos otorgando una tasa de lo estamos entregando con una tasa de interés del 5% para categoría A y B y 7% para categoría C, obviamente también al igual subsidios de arrendamiento, los subsidios de mejoramiento, es importante la a la gente decirle quienes estén interesados y acerquen porque también nuestros recursos son limitados

Kits nutricionales y de mercado

Con la anuencia del Consejo Directivo. Nosotros vamos a entregar 1000 millones de pesos, en mercados. Y vamos a entregar 1000 millones de pesos en kits nutricionales para niños entre 2 y 10 años.

Vale la pena resaltar que esos kits no son excluyentes, el kit y el mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando en una familia hay pequeños entre 2 y 10 años podrán recibir tanto el mercado como el número de kits tan dependiendo del número de pequeños que haya en familia. Y al igual que todo lo anterior son recursos, son 1000 millones de pesos que nosotros estamos destinando inicialmente, por tanto, como son recursos limitados también es a través de una postulación que se hace la gente de postularse al mercado, de postularse al kit nutricional.

¿Cuánto se ha destinado?

José Fernando Montes, director Comfenalco, Quindío, nosotros estamos otorgando con estos todo con estos subsidios que una cifra de 18.600 millones de pesos.

¿Cómo están las sedes y los servicios de Comfenalco luego del terremoto?

Director, Este edificio administrativo en el que aquí estamos en el centro de Armenia no tuvo mayor daño. Algunas cositas mínimas de mampostería, entonces nosotros desde el segundo día estamos trabajando normalmente.

El Crea que es el Instituto de Educación tuvo daños de mampostería, es un edificio nuevo, pero pues digamos que afortunadamente también el terremoto nos mostró lo bien que quedó porque estructuralmente no tuvo una la más mínima afectación. Entonces, digamos que como estamos con servicio de estudiantes es necesario, eso ha generado mucho temor en algunos, entonces estamos trabajando remoto.

Director de Comfenalco, Quindío. José Fernando Montes. Foto: Caracol Radio Ampliar Director de Comfenalco, Quindío. José Fernando Montes. Foto: Caracol Radio Cerrar

Aquí, por ejemplo, en el edificio tenemos algunos cursos que están haciéndose y estamos eh acudimos a la virtualidad, pero yo creo que, en 10, 15 días nosotros ya estamos ingresando a nuestros estudiantes al instituto. Entonces, el instituto fueron daños de mampostería, estructuralmente quedó intacto.

Donde sí tuvimos daño estructural, fue en el parque Soledén, en el área del restaurante del parque. ¿Eso qué ha hecho? Eso ha hecho que haya sido necesario reubicar ese restaurante en varios lugares, como los auditorios, en la parte inferior y qué va a pasar y es que ya estamos a la espera de que nos entreguen el estudio de sismo de vulnerabilidad de ese restaurante que seguramente va a dar o para reforzamiento o para demolición y en cualquiera de los dos casos va a estar un buen tiempo, unos buenos meses, creeríamos que no menos de un año por fuera de servicio.

Claro, ¿y el colegio también bien? El colegio sí quedó perfecto. Los daños que hubo fueron sobre todo de tejas, pero el colegio sí está funcionando, el Caipi que es el centro de atención integral a la primera infancia está funcionando normal.

Las droguerías

Director Comfenalco, la droguería uno que es la que queda sobre la carrera 15, la droguería uno obtuvo daños de mampostería, pero daños importantes, no estructurales. Es un local que nosotros tenemos arrendado y ya lo que estamos haciendo es mientras se los arreglos de mampostería, digamos que no estamos funcionando. Todos los servicios se están prestando en la tres, que es la que está ubicada aquí al interior del edificio.

Pero creemos también que en unos 15 o 20 días ya estamos nuevamente prestando servicios en la droguería de la carrera 15 que es la droguería uno.

Este año no habrá feria escolar de Comfenalco, pero si kits escolares

Director Comfenalco: tenemos una situación y es que ya entrábamos a la trigésima séptima versión de la feria escolar y estuvimos prestándola en el lugar donde habitualmente funcionó el Club América. Pero yo creo que ya toda la ciudadanía sabe que ese lugar fue vendido por el Club Campestre ese propietario de esas instalaciones a un particular.

De eso fue hace un poco más de 2 meses, desde entonces hemos venido buscando un local apropiado, adecuado tanto en espacio como en tiempo y precio. Y realmente ha sido muy supremamente difícil encontrar en Armenia locales que el que nosotros generalmente estamos requiriendo locales para la feria escolar durante el tiempo de que estructuramos la feria, hasta que empezamos el servicio pueden correr cuatro o cinco meses, ese es el tiempo que nosotros necesitamos para rentar el espacio.

Hoy los espacios que hay en Armenia primero son espacios mucho más pequeños, estamos hablando de cerca de 900 m, lo que nosotros requerimos. Hoy en Armenia hay espacios mucho más pequeños y el local que por el que nos piden menor tiempo es 2 años de renta y fuera de eso son cifras astronómicas.

Entonces, digamos que también fue comentado al consejo y pues este año nosotros no es que vayamos a dejar de prestar ese servicio, seguiremos entregando los kits escolares, y eso es importante que los oyentes lo sepan, o sea La feria escolar frente a espacio físico va a terminarse, pero nosotros destinaremos los mismos 35.000 kits escolares que del año pasado para entregarlo a nuestros beneficiarios, que son niños hasta los 18 años, 364 días.

Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un kit escolar único anteriormente vale la pena también es que, al padre, al afiliado y al les entregaba hasta un monto para que dentro de la feria hicieran la compra con ese bono escolar. Hoy vamos a entregar el bono escolar, es un kit único igual para todos y los estaremos entregando ya más adelante.