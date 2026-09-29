Entrega de subsidios de arrendamiento a damnificados en Quimbaya disminuye familias en albergues

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El alcalde del municipio de Quimbaya en el Quindío resaltó la importancia de la entrega de subsidios de arrendamiento para los damnificados por el terremoto que han disminuido el número de familias en los albergues.

Cabe recordar que desde el 25 de septiembre hasta el 9 de octubre el gobierno nacional está entregando los subsidios a los afectados por el sismo en el municipio que más daño sufrió el 10 de agosto.

El alcalde de Quimbaya, Juan Manuel Rodríguez explicó “el presidente se comprometió y cuando él estuvo acá ya estaba la resolución que adjudicaba más de 1000 millones de pesos para los damnificados del municipio de Quimbaya por el siniestro del 10 de agosto para subsidios de arrendamiento, la empresa Facilísimo empezó a realizar ese pago. Hay cerca de 14 familias que se han retirado de manera voluntaria de los albergues. Ese compromiso nació de la visita del presidente y se está cumpliendo también. Esperamos que con los próximos días siga avanzando y el número de personas en los albergues sea cada vez menos”

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El mandatario agregó “Quiero contarles también que las conversaciones con altos funcionarios del Gobierno Nacional se convirtió en un hábito, gracias a esa conexión y a esa conectividad que tenemos con ellos de manera permanente, nos informaron en la próxima semana van a estar haciendo visita acá a nuestro municipio para el tercer compromiso que adquirió el presidente, Institución Policarpa Salavarrieta e Instituto Quimbaya, para realizar las intervenciones y nos digan cómo va a ser ese camino para así poder hacer ese acompañamiento y nuestro municipio hoy ha recuperado gran parte de las instituciones educativas, pero seguimos trabajando de manera conjunta con esos rectores comprometidos, jugados por la educación pero sobre todo por la niñez”

Sobre la iglesia de Quimbaya el alcalde puntualizó “Basílica Menor Jesús María y José. La Basílica Menor esta semana tuvo visita por funcionarios del Gobierno Nacional, los cuales hicieron la primera valoración de la edificación y van a venir en la próxima semana para ya hablarnos claro y marcarnos cuál es el camino, cuáles van a ser las rutas, quiénes van a ser las personas encargadas de hacer los estudios. Ese trabajo se realiza de manera conjunta entre la Alcaldía de del municipio, entre la Diócesis y el Gobierno Nacional.

Les contamos como los damnificados por el terremoto en Quimbaya pueden reclamar el subsidio de arrendamiento, cuyo plazo es hasta el 9 de octubre.