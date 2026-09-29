¿Qué llamado hizo el gobernador del Quindío a alcaldes sobre demoliciones de sitios emblemáticos?

Armenia

El gobernador del Quindío les solicitó a los alcaldes tres municipios a tener prudencia y realizar nuevos estudios técnicos antes de determinar la demolición de iglesias y miradores afectados por el terremoto.

Cabe recordar que la Diócesis de Armenia a través de un comunicado y un video anunció que el centenario templo San José de Montenegro debe ser demolido debido a los daños estructurales provocados por el terremoto, proceso que aún no se ha iniciado.

De la misma forma la semana pasada el alcalde del municipio de Filandia Duberney Pareja había anunciado que el mirador de la colina iluminada debía ser demolido por los daños estructurales, sin embargo, el fin de semana se cambió la decisión a la espera de nuevos estudios.

Ante este panorama, el gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis se refirió a este tema de demoliciones e indicó “es muy triste poder nosotros escuchar demoler tanto como el mirador de Filandia, como la iglesia de Montenegro. Yo hoy quiero invitar a los alcaldes a que no tomen esas decisiones tan apresuradas. Que hagamos otros estudios o miremos cómo podemos nosotros con otras ideas u otros estudios poder nosotros fortalecer eso”

Y agregó el mandatario departamental “creo que eso sería un muy triste para la región, más como hoy lo que te se tiene con la iglesia de Montenegro o con lo que se tiene el mirador de Filandia, que es una estructura que verdaderamente hoy le da recursos importantes al municipio, yo no estoy diciendo que no se haga la demolición pertinente, pero que no lo tomemos a la ligera, sino que hagamos con responsabilidad y con otros estudios, de pronto llamar otros ingenieros a que nos puedan colaborar y que nos puedan ayudar y poder tomar una determinación”

Si ya al final se hay que demolerlo, pues se hará, pero pues por ahora yo les pido que tengamos un poco de paciencia y tomar unas muy buenas decisiones para poder hacer esas acciones pertinentes, finalizó el gobernador del Quindío.

Por ahora estos dos sitios históricos, culturales, religiosos y turísticos de los municipios de Montenegro y Filandia no serán aún demolidos a la espera de nuevos estudios que determinarán que acciones se deben llevar a cabo que podría ser la reparación, la reconstrucción o en definitiva la demolición.