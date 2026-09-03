¿Qué llamado hizo desde el Quindío el presidente de Cotelco para reactivar el sector post terremoto?

Armenia

Desde Armenia, el presidente nacional de Cotelco José Andrés Duarte hizo un llamado para estimular nuevamente el gasto turístico en la región para reactivar el sector.

El presidente nacional de Cotelco, José Andrés Duarte, resaltó la importancia de complementar las acciones que se desarrollan desde los niveles nacional y territorial, con el fin de apoyar a los sectores más afectados y estimular nuevamente el gasto turístico en la región.

Asimismo, reiteró que el Quindío cuenta con condiciones para la prestación de servicios turísticos, con conectividad aérea, vías habilitadas y operación del transporte terrestre, factores fundamentales para garantizar la sostenibilidad del empleo y el encadenamiento productivo.

Esto todo nos permite seguir trabajando en equipo de manera, si se quiere, complementaria en esfuerzos y en acciones en donde reconocemos el liderazgo del Gobierno Nacional en toda esta atención a esta coyuntura fundamental que ha vivido el territorio en el Eje Cafetero, en el Valle del Cauca principalmente, también, hay que decirlo, y que re y que requiere o demanda de algunas acciones puntuales para poder establecer no solamente condiciones de apoyo a los más afectados, sino también condiciones de que permitan estimular el gasto turístico en las regiones.

El líder gremial hotelero “En esto es clave enviarles un mensaje a todos es que el departamento del Quindío cuenta con condiciones ya de prestación de servicios turísticos. Los invitamos a que validen con los prestadores de servicios turísticos precisamente esas condiciones de seguridad que están listos para ofrecerles y que necesitamos más que nunca hoy se empiecen nuevamente a movilizar y a dar en el territorio.

Ello va a garantizar la sostenibilidad de los empleos y del encadenamiento productivo en otros subsectores que a su vez también dependen de esta actividad turística en el departamento.

El aeropuerto tiene condiciones de conectividad propicias, las vías están habilitadas, la terminal de transporte terrestre también. Y este es un llamado, como lo ha venido haciendo nuestro capítulo Cotelco Quindío, de la mano de la Gobernación y de muchos más sectores en el territorio para que viajen, para que visiten el territorio, que ojalá no cancelen sus viajes.

Desde la gobernación del Quindío y Cotelco se hizo un llamado a turistas nacionales e internacionales para visitar el departamento y mantener sus planes de viaje.