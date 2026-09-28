El centro comercial Portal del Quindío trabaja en la reactivación tras el terremoto

Armenia

Caracol Radio continúa su apuesta por visibilizar los centros comerciales en su proceso de reactivación económica tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

A propósito, Juanita Jaramillo quien es la jefe de mercadeo del Centro Comercial Portal del Quindío evidenció la importancia de la reapertura para fortalecer la dinámica económica y comercial de las marcas que integran el importante lugar que es epicentro de encuentro para muchas familias del departamento.

“Nosotros siempre pensamos en nuestros visitantes. Para nosotros las personas más importantes son ellos. Por ende, el Centro Comercial a pesar de que tenía toda su estructura en muy buen estado prefirió estar completamente seguro de todo en sus análisis, sus revisiones, en su parte estructural, ingeniería y demás para poder recibir todos los visitantes que nos estaban esperando. Nosotros tenemos visitas de más de 15.000 personas al día. Entonces, tenemos que proteger ese aforo”, mencionó.

Agregó: “Ese primer día que reabrimos las puertas hicimos una eucaristía muy linda. La gente vino, hubo superbuena acogida. La gente lloraba, nos abrazaba, nos daba las gracias. Esto es un lugar de encuentro familiar, esto es un punto de referencia. Aquí viene mucha gente a trabajar, a compartir con su familia, con sus amigos y demás”.

Enfatizó que por ahora no se encuentra habilitado el tercer piso por las adecuaciones que establecen tras las afectaciones que dejó el terremoto, sin embargo, esperan en el menor tiempo poder poner en funcionamiento este lugar tan importante para los armenios como es el cine, área de diversiones y marcas muy recordadas que reubicaron en el segundo nivel.

Asimismo, dio a conocer que en el sótano tendrán una feria con las marcas para apoyarlas en medio del proceso de reactivación y teniendo en cuenta que fueron afectadas en medio de la contingencia por el terremoto.

Invitó a la comunidad en general para que apoyen al centro comercial, compren y disfruten de un espacio que es seguro y que está en adecuaciones para que en el menor tiempo esté habilitado al 100%.

“La importancia de lo siguiente y es invitar a la gente a que venga, porque cuando uno habla de reactivación no solamente es abrir las puertas del Centro Comercial y los locales, sino decir a la gente, la reactivación es con ustedes y para ustedes. Vengan, ayúdennos, apóyennos”, puntualizó.