Modificación de pico y placa para carros y motos al norte de Armenia debe ser en hora pico: gremios

Armenia

Iniciaron las mesas de concertación sobre el cuadrante de pico y placa en el norte de Armenia, gremios propusieron que la modificación de la restricción solo sea en las horas pico.

En las instalaciones de Café Quindío, Parque De la Vida en Armenia, el secretario de tránsito municipal Daniel Jaime Castaño se reunió con los voceros del Comité Intergremial y la Cámara de Comercio.

Una de las propuestas de los gremios es que el pico y placa en el norte de Armenia solo sea por horas o en las horas pico y no en toda la ciudad como se ha propuesto por la alcaldía, el secretario de tránsito se comprometió a analizar la propuesta con informe técnico, aunque considero que podría ser viable, pero será analizada.

José Martín Vásquez, presidente del comité intergremial del Quindío señaló “que se incrementen los controles por el mal parqueo en las vías alternas por las obras del deprimido de los bomberos, que provoca más congestión vehicular y revisar algunos cruces semafóricos y sentidos viales que pueden ayudar a mejorar la movilidad#

Daniel Jaime Castaño secretario de tránsito explicó luego de la reunión “Estamos en este proceso de mejora normativa, donde estamos escuchando los comentarios, las sugerencias de los gremios, de grupos de personas que se manifestaron frente a este proyecto decreto de la ampliación de pico y placa en la zona norte. Y hoy estuvimos con el Comité Intergremial y con la Cámara de Comercio, que fueron dos de los gremios que se pronunciaron la semana pasada, que emitieron unos comunicados al respecto.

Y agregó “Hoy los escuchamos, hablamos sobre sus preocupaciones, les expusimos también la parte técnica y la necesidad que tenemos de disminuir la carga vehicular en el sector norte, el resultado fue muy positivo desde el punto de vista que aceptaron de que sí debe haber una restricción en esta zona”

Adrián Trejos

Una de las propuestas de los gremios puntualizó “los gremios hicieron una propuesta muy importante, que yo creo que es de las que más se va a estudiar esta semana y es que no se aplica durante todo el día, sino que sea aplicada en unos horarios y específicamente ellos lo pedían en las horas pico, digamos que es una propuesta adecuada que nos va a permitir también disminuir flujo, que es lo que requerimos en este momento en la zona norte de la ciudad.

Entonces, vamos a estudiar esa esa propuesta. Y, asimismo, obviamente, nos recomendaron mayor control sobre estacionamiento, que aquí también es hacer la invitación a la comunidad porque necesitamos que nos ayuden. No es solo responsabilidad de Setta ni del alcalde, sino de la ciudadanía también. Si yo estoy en esta zona, pues no estacionemos mal porque el impacto va a ser mayor.

También nos hicieron recomendaciones frente a algunos cruces semafóricos, frente a algunos temas de cambios de sentidos viales. Todo esto se empezará a estudiar de manera técnica para poder tomar ya la decisión final, recalco el funcionario.

Por ahora está operando el mismo pico y placa porque está precisamente en ese tema de socialización.

Director de Setta “el pico y placa normal que traemos de la ciudad este sigue operando en toda la ciudad de 7 a 7 con los dígitos como viene funcionando. Estamos haciendo las mesas sobre la propuesta que hicimos nosotros de pico y placa adicional en el sector norte. Reitero, con el único fin es de bajarle la carga vehicular a esta zona y que podamos mejorar la movilidad en el sector.

Adrián Trejos

Tenemos otras tres mesas programadas con sectores y gremios que manifestaron, que alzaron su voz en esta semana de mejora normativa que tuvimos publicado el proyecto de decreto. Entonces, vamos a estar la realizando esta semana para ya tomar decisiones finalmente después de hacer un estudio técnico, obviamente, de las propuestas que nos vienen realizando.