Martes 29 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Desmantelan en Armenia laboratorio donde se producía droga sintética, entre ellas ketamina. Foto: cortesía Octava Brigada del Ejército

Armenia

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC), a través de la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC), reveló que ha disminuido en los últimos días la recurrencia de los sismos con epicentro tanto en el Chocó como en el Tolima

El SGC ha actualizado la información registrada sobre la actividad sísmica destacada en los departamentos de Tolima y Chocó tras la ocurrencia del sismo del 10 de agosto de 2026, de magnitud 7,4 Mw.

Sobre las réplicas: se concentran principalmente en los municipios de San José del Palmar, el Litoral de San Juan y Sipí, con profundidades entre 70 y 105 km. Durante las últimas 24 horas se ha localizado una nueva réplica de magnitud 2,8, para un total de 333 eventos localizados. Esta actividad continúa disminuyendo progresivamente en frecuencia y magnitud.

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Frente a la secuencia sísmica que inició el 20 de septiembre de 2026 y se localiza principalmente en el municipio de Chaparral, Tolima con profundidades menores a 30 km, consistente con sismicidad cortical.

Hasta el momento se han localizado al menos 1046 sismos con magnitudes iguales o superiores a 2,0 ML, de los cuales 23 presentan magnitudes iguales o superiores a 4,0 ML.

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El evento más destacado de las últimas horas, tuvo una magnitud de 4,2 y ocurrió a las 03:39 a. m de ayer lunes 28 de septiembre

Los datos obtenidos por el SGC muestran que la secuencia sísmica de Chaparral presentó un incremento significativo en su frecuencia diaria a partir del 21 de septiembre, con 161 eventos de magnitud igual o superior a 2,0, frente a 48 registrados el día de su inicio. El 22 de septiembre se alcanzó el valor máximo diario de la secuencia, con 202 sismos, y durante los días 23 y 24 de septiembre se mantuvieron niveles altos, con 186 y 180 eventos, respectivamente.

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A partir del 25 de septiembre se observa una disminución progresiva en la frecuencia diaria, con 120 eventos ese día, 71 el 26 de septiembre y 52 el 27 de septiembre y ayer, 28 de septiembre, con corte a las 4:00 p. m., se han registrado 26 eventos.

Ayer lunes 28 de septiembre, se destaca el sismo registrado a la 03:39 a. m., de magnitud 4,2, para el cual se han recibido 245 reportes. La intensidad máxima para este evento fue de 5 (sentido fuertemente), estimada en los municipios de Génova y Pijao, en el departamento del Quindío.

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Desde el sindicato de educadores del Quindío llamaron la atención sobre la efectividad en el proceso de reconstrucción de los colegios afectados por el terremoto

Uno de los sectores golpeados con el terremoto del pasado 10 de agosto fue el educativo a raíz de las afectaciones en la infraestructura que han impedido la normalidad académica en varios de los municipios del departamento.

Más información Lunes 28 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Esteban Bernal del sindicato de educadores, Suteq, evidenció la preocupación por el actual panorama y porque no conocen de un plan establecido para iniciar con la intervención correspondiente en las instituciones educativas que resultaron afectadas por la emergencia.

Fue claro que lo anterior es importante teniendo en cuenta que la permanencia y la presencialidad son factores clave para la calidad educativa de los menores de edad por lo que la situación genera mucha alarma.

Reconoció que los municipios de Montenegro y Armenia registran afectaciones por lo que urge la celeridad en el proceso para lograr que se habiliten los colegios en el menor tiempo posible.

Advirtió que no todos los estudiantes tienen las condiciones para establecer la virtualidad u otro tipo de metodologías por eso es fundamental la presencialidad y el llamado es a fortalecer la reconstrucción.

Extendió el llamado a las administraciones municipales, departamental y nacional para que unan esfuerzos para que la intervención sea oportuna brindando espacios seguros para los estudiantes del departamento.

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Empresas Públicas de Armenia EPA realiza una jornada especial de recolección de residuos y escombros en la carrera 18, sector de la Iglesia del Carmen, y otros puntos de la capital quindiana, como parte del apoyo que la entidad brinda a la Alcaldía de Armenia, liderada por el alcalde James Padilla García, para contribuir a la recuperación de diferentes sectores de la ciudad tras el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto.

Aunque EPA recuerda a la ciudadanía que la recolección de escombros no hace parte de los residuos que recoge habitualmente la Empresa de Todos, ante la situación generada por el sismo y la necesidad de avanzar en la recuperación de Armenia, se vienen desarrollando estas jornadas especiales en articulación con la Administración Municipal. El objetivo es contribuir a la limpieza de los espacios afectados y atender puntos donde estos elementos han sido dispuestos de manera inadecuada.

Durante esta semana continuarán las acciones especiales de recolección en diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de apoyar la recuperación de Armenia. EPA hace un llamado a la ciudadanía para disponer adecuadamente sus residuos y evitar arrojar escombros en vías, zonas verdes, andenes o espacios públicos, ya que esta práctica afecta el entorno y dificulta las labores de limpieza y recuperación.

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A 48 días del sismo del pasado 10 de agosto, la Universidad del Quindío, a través de un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud, continúa acompañando a estudiantes, docentes y administrativos en el manejo de las respuestas emocionales asociadas al terremoto y a los movimientos telúricos posteriores.

El equipo reportó una disminución de la reacción aguda al estrés en buena parte de la comunidad universitaria, aunque persisten casos que requieren seguimiento y atención especializada.

Con el paso de las semanas, algunos síntomas de ansiedad y la hipervigilancia han disminuido; sin embargo, los nuevos movimientos telúricos han avivado los estados de alerta en algunas personas de la comunidad.

La incertidumbre, la zozobra y la hipervigilancia (estado de alerta excesiva y constante) fueron algunas de las emociones identificadas durante las primeras semanas posteriores al sismo de magnitud 7,4, por los profesionales de la Uniquindío.

“Al principio había muchísima incertidumbre, especialmente entre los estudiantes, por la situación que estaban atravesando. Encontramos que, a nivel de salud mental, estaban afectados; no todos, pero sí, en promedio, el 50 % de las personas caracterizadas estaban muy afectadas”, explicó Laura Cristina Henao González, psicóloga del Centro de Salud de la UQ.

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Desde la ARL Positiva, Paul Becerra Gamboa, psicólogo laboral, coincide en que se ha presentado una evolución favorable en buena parte de la población universitaria. “Hemos evidenciado que la reacción aguda al estrés ha disminuido. Ha habido un adecuado afrontamiento del estrés por parte de la mayoría del plantel”, indicó.

Sin embargo, también se han identificado casos en los que el fenómeno natural activó o intensificó dificultades emocionales que ya estaban presentes, entre ellas ansiedad y depresión, así como manifestaciones de crisis de pánico. El profesional destaca, además, la alteración del sueño como una de las principales respuestas asociadas al estrés.

Para los profesionales, reconocer las propias emociones constituye un primer paso para afrontar adecuadamente la situación. Henao González recomienda identificar el temor o la ansiedad, reconocer qué los está desencadenando y desarrollar herramientas para regularlos, en lugar de intentar evadirlos permanentemente.

Igualmente, invita a mantener las medidas de prevención, consultando únicamente información proveniente de fuentes confiables y evitando contenidos alarmistas o especulativos en redes sociales, especialmente aquellos que se pronostican sin ningún respaldo científico terremotos futuros.

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Las intensas lluvias en el Quindío provocaron el represamiento de una quebrada en el municipio de Quimbaya, Quindío que pone en riesgo la salud pública de un barrio porque son aguas residuales estancadas

La gobernación del Quindío, a través de la secretaría de Aguas e Infraestructura, avanza en la atención de la emergencia registrada en el barrio Clementina de Quimbaya, donde un deslizamiento de tierra obstruyó la quebrada Mina Rica, generando un represamiento de más de cinco metros de profundidad.

Para atender la situación, dispusieron de una retroexcavadora que, bajo estrictas medidas de precaución y siguiendo las recomendaciones establecidas por la autoridad ambiental, adelanta la remoción de tierra, árboles y guadua que obstruyen el cauce.

Esta intervención es necesaria debido a que por este sector circulan aguas residuales y su represamiento podría generar riesgos para la salud pública y las condiciones ambientales del sector.

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Aunque en los últimos días se han registrado lluvias en el territorio, Empresas Públicas de Armenia EPA invita a la ciudadanía a mantener los hábitos de ahorro y uso eficiente del agua, como parte de la campaña Superemos el Niño.

Las lluvias pueden generar una sensación de alivio frente a las condiciones de altas temperaturas que ha experimentado el departamento, pero que llueva en Armenia no significa que también esté lloviendo en la Alta Cuenca del Río Quindío, nuestra fuente abastecedora; además, de que un par de días de lluvia no logran compensar meses de altas temperaturas.

Por esto, el llamado al consumo responsable no debe detenerse. El comportamiento del clima puede variar y, durante los periodos de menor disponibilidad hídrica, mantener hábitos como cerrar la llave mientras no se utiliza, reducir el tiempo en la ducha, reparar fugas y evitar el uso de mangueras para labores de limpieza contribuye a cuidar el recurso.

Para superar el Niño debemos mantener los buenos hábitos cuando llueve, desde EPA invita a los armenios a hacer del uso eficiente del agua una práctica permanente y a evitar consumos innecesarios en actividades como el lavado de vehículos, fachadas y andenes.

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Ante las posibles condiciones asociadas al fenómeno de El Niño, es importante recordar que su presencia no significa la ausencia de lluvias.

En atención a la Circular N.° 85 del 18 de septiembre de 2026 de la UNGRD, desde la autoridad ambiental del Quindío hace un llamado a fortalecer las medidas de prevención y preparación durante esta segunda temporada de lluvias, con el fin de reducir los riesgos y proteger a nuestras comunidades.

Aunque se esperan precipitaciones por debajo de lo habitual, pueden presentarse lluvias intensas, crecientes súbitas y deslizamientos.

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En Armenia fue desmantelado un laboratorio dedicado a la producción de drogas sintéticas

El operativo fue desarrollado por parte del Ejército y la Policía donde fueron incautados un arma de fuego, munición y diferentes sustancias estupefacientes.

El reporte lo entregó el coronel Carlos Mario Bernal, comandante de la Octava Brigada del Ejército quien señaló que el proceso judicial genera una afectación económica estimada en 45 millones de pesos a las estructuras de delincuencia común organizada.

Dio a conocer que la operación permitió además la captura en flagrancia de una persona por los delitos de tráfico de estupefacientes y tráfico de armas y municiones. Asimismo, mencionó que durante el procedimiento fueron incautadas un arma corta, 12 cartuchos, más de 14 kilos de diferentes estupefacientes, 24 dosis de éxtasis y 2 tarros de ketamina de 90 mililitros.

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Hoy es el día mundial del corazón, De acuerdo con el DANE, las enfermedades isquémicas del corazón fueron la principal causa de muerte en el país durante 2024, con el 16,9 % de las defunciones. Es decir, aproximadamente 1 de cada 6 muertes registradas en Colombia estuvo relacionada con esta causa.

En el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemora el 29 de septiembre, la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión hace un llamado a poner el corazón en movimiento bajo el concepto “Corazones en acción”, una campaña que busca recordar que cuidar la salud cardiovascular no necesariamente implica entrenamientos de alto rendimiento ni pasar horas en un gimnasio.

Caminar a buen ritmo, subir escaleras, bailar, montar bicicleta, desplazarse caminando, realizar actividades domésticas o hacer pausas activas durante la jornada también son formas de sumar movimiento.

“El corazón necesita que nos movamos. No se trata de convertir a todas las personas en deportistas, sino de reducir el sedentarismo y hacer de la actividad física una parte habitual de la vida, pequeños cambios que, sostenidos en el tiempo, contribuyen a cuidar la salud cardiovascular”, explica el doctor Luis Moya Jiménez, presidente de la Liga Colombiana contra el Infarto y la Hipertensión.

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Las cifras disponibles para Colombia muestran que todavía existe una brecha importante frente a las recomendaciones de actividad física. Según el Ministerio de Salud, 46,5 % de los adultos colombianos entre 18 y 64 años no cumplía con las recomendaciones de actividad física en los datos nacionales disponibles. La misma fuente señalaba que aproximadamente 1 de cada 3 colombianos caminaba como medio de transporte y 1 de cada 18 utilizaba la bicicleta para desplazarse.

La recomendación internacional para adultos es acumular 150 a 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa, además de realizar ejercicios de fortalecimiento muscular dos o más días a la semana.

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En el marco de la Sesión Extraordinaria, realizada este 28 de septiembre, la Asamblea Departamental del Quindío recibió la socialización, por parte del Gobierno Departamental, de los proyectos de Ordenanza 016 y 017 de 2026, orientados a fortalecer la previsión financiera de la Administración Central y actualizar los mecanismos de respuesta ante emergencias.

La secretaria de Hacienda (e), María Camila Rodríguez Rendón, explicó que el Proyecto de Ordenanza 016 busca crear un Fondo Especial de Contingencias para garantizar los recursos destinados al pago de sentencias judiciales y conciliaciones.

La funcionaria indicó que el departamento registra 213 procesos activos, con pretensiones que ascienden a $42.253 millones, y que la propuesta contempla destinar el 1,5 % de los ingresos corrientes de libre destinación a esta reserva.

Por su parte, Isabel Cristina Lezama, secretaria de Representación Judicial, destacó la necesidad de asegurar la disponibilidad presupuestal para cumplir las obligaciones judiciales del departamento.

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En relación con el Proyecto de Ordenanza 017 de 2026, Jaider A. Hidalgo, director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, explicó que la propuesta busca actualizar el Fondo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, creado mediante la Ordenanza 032 de 2012.

“No estamos creando un nuevo fondo, estamos corrigiendo una arquitectura que carece de las necesidades actuales que tiene nuestro departamento”, precisó. Además, señaló que la actualización pretende establecer fuentes de financiación previsibles y fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias.

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El centro comercial Portal del Quindío trabaja en la reactivación tras el terremoto. Ante las afectaciones que sufrieron por el fuerte sismo, lograron la reapertura y avanzan en la reactivación comercial

Juanita Jaramillo jefe de mercadeo del Centro Comercial Portal del Quindío evidenció la importancia de la reapertura para fortalecer la dinámica económica y comercial de las marcas que integran el importante lugar que es epicentro de encuentro para muchas familias del departamento.

Enfatizó que por ahora no se encuentra habilitado el tercer piso por las adecuaciones que establecen tras las afectaciones que dejó el terremoto, sin embargo, esperan en el menor tiempo poder poner en funcionamiento este lugar tan importante para los armenios como es el cine, área de diversiones y marcas muy recordadas que reubicaron en el segundo nivel.

Asimismo, dio a conocer que en el sótano tendrán una feria con las marcas para apoyarlas en medio del proceso de reactivación y teniendo en cuenta que fueron afectadas en medio de la contingencia por el terremoto.

Invitó a la comunidad en general para que apoyen al centro comercial, compren y disfruten de un espacio que es seguro y que está en adecuaciones para que en el menor tiempo esté habilitado al 100%.

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Con el propósito de fortalecer y conservar los espacios destinados al desarrollo cultural, la Casa de la Cultura de Circasia será intervenida en el marco del proyecto de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura cultural del departamento, liderado por la Secretaría de Aguas e Infraestructura del Quindío.

Como parte de este proceso, este martes 29 de septiembre, a las 5:00 p. m., se realizará la socialización de las obras en la Casa de la Cultura de Circasia.

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Con el regreso a la presencialidad también regresaron los grados a la Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia

En una ceremonia cargada de orgullo, emoción y solemnidad, la Universidad entregó los nuevos títulos a sus abogados y profesionales en Gobierno y Relaciones Internacionales, quienes estuvieron acompañados por sus familiares, amigos y seres queridos en este momento especial que marca el cierre de una importante etapa de su vida universitaria.

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Daniel Tovar es un ingeniero aeronáutico quindiano que recibió el premio Industry Application Excellence de DJI por desarrollar una tecnología que utiliza drones e inteligencia artificial para solucionar uno de los problemas que ha encontrado en las fincas: conocer con precisión cuántas plantas hay en un cultivo.

Daniel desarrolló esta tecnología a partir de una problemática que identificó durante su trabajo en el sector agrícola. Normalmente, para hacer un inventario se toman fotografías desde un dron y posteriormente las imágenes deben ser procesadas para contar las plantas. Su propuesta permite realizar ese análisis durante el vuelo y tener la información disponible una vez termina el recorrido.

Para hacerlo posible, utilizó un dron de DJI y el dispositivo Manifold 3, que permite ejecutar los algoritmos de inteligencia artificial desarrollados por él. Mientras el dron toma las fotografías, el sistema analiza cada imagen, identifica las plantas y utiliza la georreferenciación para establecer la ubicación de cada una.

Daniel contó que se enteró del reconocimiento gracias a un amigo que se encontraba en Estados Unidos. “Hace, más o menos, un mes, él me llamó y me preguntó: ‘¿A usted cómo le fue con el concurso de China?’. Yo le dije: ‘No, no sé de qué me está hablando’”. Su amigo le envió entonces una imagen con la lista de ganadores y así descubrió que había sido premiado. Según relató, además, era el único ganador no chino entre los 15 galardonados.

La herramienta no busca únicamente contar plantas. El ingeniero trabaja para que el sistema también pueda identificar cultivos faltantes, enfermos o saludables. Con esta información, los productores pueden calcular con mayor precisión cuánto abono o fertilizante necesitan, programar las labores del campo y realizar estimaciones de productividad para las cosechas.

Ahora, Daniel trabaja en la adaptación de su algoritmo para otros cultivos como café, piña, aguacate y diferentes frutales. También busca mejorar la capacidad de procesamiento y ampliar las aplicaciones de esta tecnología en el sector agrícola.

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Una vez más la Alcaldía de Armenia, a través del programa de Equidad de Género, confirmó la reapertura de La Casa de la Mujer, ubicada en el barrio La Patria, manzana 33, calle 23, luego de que líderes comunales habían denunciado que el lugar estaba cerrado y sin utilizarse.

Con esta estrategia, la Administración Municipal abre nuevamente las puertas de un espacio seguro, tras las afectaciones provocadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, enfocado en el fortalecimiento y desarrollo integral de las mujeres de la ciudad.

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Las clases de esta semana en los municipios no certificados del departamento, y cuyo servicio educativo es administrado por la gobernación del Quindío, irán hasta este jueves 1 de octubre, en cumplimiento del decreto 0940 del 16 de octubre de 2025, que determinó el calendario escolar de la presente vigencia. Esto, para darle cabida a la semana de receso estudiantil establecida por el decreto 1373 de 2007, que exige a las Entidades Territoriales Certificadas incluir esta pausa en las actividades.

El puente extendido para las comunidades académicas del territorio iniciará este viernes 2 de octubre, que será libre debido a la celebración de la jornada ‘Extiende tu fin de semana’ otorgado a los docentes y directivos como parte del Plan de Incentivos concertado con los sindicatos del sector de la Educación. Esto permitirá a los estudiantes, docentes y directivos gozar, desde este viernes, del descanso de cada año en esta fecha, fijada cinco días hábiles antes del feriado en que se conmemora el descubrimiento de América.

La medida aplicará también para alumnos de modalidades como los sabatinos, los dominicales y los nocturnos. De acuerdo con el calendario planteado, el trabajo educativo volverá a su normalidad el próximo 13 de octubre, fecha en la que solo quedarán 7 semanas para dar por concluido el año escolar 2026.

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En el municipio de Córdoba, Quindío, continúa el trabajo de acompañamiento técnico y transferencia de conocimiento a las Juventudes Rurales a través de las Escuelas Itinerantes de la Sanidad del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, la estrategia busca fortalecer las Buenas Prácticas Agrícolas, la sanidad vegetal y la prevención de riesgos fitosanitarios, contribuyendo a una agricultura más sostenible, productiva y competitiva para el departamento.

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La atención a la niñez en Quindío avanza luego del temblor sucedido el pasado 10 de agosto. El más reciente reporte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar indica que el 86 % de la atención ya se restableció de manera presencial y el 14 % se adelanta de manera flexible.

Uno de los avances más significativos se registra en los hogares comunitarios. De los 109 que prestan atención en el departamento, 17 cuentan con atención flexible en los municipios de Calarcá, Salento, Montenegro y Quimbaya; el resto adelanta atención de manera presencial.

La atención de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) supera el 99 %. De los 32 CDI, 30 mantienen su atención presencial y solamente dos, ubicados en Armenia, continúan bajo modelo de flexibilización pedagógica.

A estas cifras se suman los 18 Hogares Infantiles que ya cuentan con atención presencial. Solo un hogar infantil en Montenegro permanece bajo atención flexible, mientras se adelanta la construcción de una nueva sede que permita recuperar plenamente las condiciones para la prestación del servicio.

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El servicio FAMI presenta atención flexible en 11 unidades de servicio en los municipios de Calarcá, Pijao, Montenegro y Quimbaya; mientras que FAMI BienVenir cumple el 100 % de atención presencial.

Unidades del servicio de Educación Inicial en el Hogar (EIH) también presentaron afectaciones; sin embargo, 30 unidades ya están en presencialidad y tan solo una cuenta con atención flexible en el municipio de Pijao.

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En deportes, volvió a ganar el Deportes Quindío esta vez de local en el estadio Centenario de Armenia derroto 1 a 0 a Bogotá por la fecha 11 del Torneo Dimayor de la B, el próximo partido del Deportes Quindío está programado para el lunes 5 de octubre frente a Orsomarzo en condición de visitante a las 7y30 de la noche.

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De otro lado, en la liga nacional de fútbol de salón en el coliseo del café en Armenia Caciques del Quindío ganó un partido y perdió otro en el inicio de la liga nacional de fútbol de salón, Caciques del Quindío mayores le ganó 2 a 1 Dosquebradas, mientras que Caciques Junior perdió 1 a 2 contra Héctor Burros Fds

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Finalmente, El Estadio de Atletismo de Armenia estará cerrado al público a partir del martes 29 de septiembre, en horas de la tarde, debido a la realización de los Juegos Intercolegiados Regionales, la atención al público retornará el viernes 2 de octubre, en los horarios habituales.