Registrador advierte por uso de documentos colombianos falsos para viajar a Europa

Desde el Congreso de la República, el Registrador Hernán Penagos alertó por el crecimiento de unas redes que están dedicadas a la suplantación y falsificación de documentos para ciudadanos extranjeros, con el fin de conseguir el pasaporte colombiano y viajar a Europa.

Para Penagos, una de las razones por las que están en crecimiento estas redes, es la facilidad que tienen los colombianos de ingresar a Europa, “De Centroamérica en especial, están viniendo muchas personas a obtener documentos falsos en Colombia para poder irse a Europa porque los colombianos no tenemos exigencias de visa, por ejemplo, para España”, mencionó.

Por este motivo, ya están trabajando conjuntamente con la Fiscalía, Migración Colombia y demás autoridades para que se desarticulen estas redes, “Todos los días estamos trabajando con redes, se están anulando cédulas de ciudadanía y pasaportes. Todos los días con la Fiscalía estamos trabajando para poder enfrentar”, dijo.

Finalmente, el Registrador Nacional, Hernán Penagos dijo que estos hechos afectan la credibilidad de los documentos de identificación colombianos como consecuencia de estas falsificaciones, lo que generaría en el futuro además, mayores controles a los ciudadanos colombianos en el exterior.

“Si se deteriora el documento de identidad de Colombia, la cédula de ciudadanía, si se deteriora, digo desde el punto de vista reputacional el pasaporte colombiano hay serias dificultades porque las demás naciones se ven obligadas a imponer visas y demás”, puntualizó.