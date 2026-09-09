Miembro de junta directiva de Coosalud asegura que fue incluida sin autorización en una tutela

Se trata de Amparo Montiel Arroyo, integrante de la junta directiva de Coosalud, quién denunció ante el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena que fue incluida como accionante en ”una acción de tutela sin haber otorgado autorización para ello”.

De acuerdo con el documento presentado ante el despacho judicial, Montiel aseguró que no entregó su firma, ni su consentimiento para promover la acción en su nombre.

“No he autorizado la presentación de la acción de tutela, no he otorgado poder para actuar en mi nombre, no he solicitado el amparo de los derechos invocados en la demanda y no ratifico las actuaciones realizadas bajo la apariencia de que actué como accionante”, dijo la demandante.

Directiva asegura que no fue consultada la presentación de tutela

La directiva también se pronunció al respecto. Y aseguran que, “no fue consultada sobre la presentación de la tutela y que no comparte necesariamente los hechos y argumentos expuestos en el proceso judicial”.

Por esta razón, también solicitaron al juzgado verificar las circunstancias en las que fue presentada la acción y establecer si existía alguna autorización o documento que permitiera su representación.

Además, pidieron esclarecer cómo su nombre terminó incluido entre las personas que aparecen como accionantes.

Finalmente, será el despacho judicial el encargado de revisar las circunstancias planteadas y determinar si existió o no una autorización para actuar en nombre de Montiel.