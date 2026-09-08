No es política para armar a población: exviceministro por suspensión de restricción a porte de armas

No es una política para armar a la población civil: ex viceministro por suspensión de restricción al porte de armas

En la mañana de este martes, 8 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.

En esa línea, por los micrófonos de Dos Puntos, de Caracol Radio, habló el ex viceministro de Justicia Carlos Medina, quien se refirió a la coyuntura.

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El decreto

En su primera intervención, el exfuncionario señaló que el decreto, “básicamente, significa que las personas que, en algún momento han recibido la autorización del Estado para el porte de armas, pueden volver a cargarlas y eventualmente usarlas”.

Ahora, Medina diferenció que un permiso de tenencia es muy diferente a un permiso de porte.

“El porte es distinto al permiso de tenencia, es un permiso más complejo en términos de la responsabilidad”, dijo.

“No es una política para armar a la población civil”

Por otro lado, el ex viceministro aseguró que el decreto “no quiere decir que se trate de una política de armar a la población civil, porque estamos hablando de las personas que ya tenían el permiso, permiso que se había suspendido después del 2016 y, más reiteradamente, después del 2019, y año a año por varias consideraciones de política pública. Entonces aquí yo creo que en este momento hay una decisión de este Gobierno de política pública de levantar esa suspensión del porte y creo que el presidente De la Espriella le apunta bien a un aspecto que es clave en términos de política pública y el problema del uso de las armas”, explicó.

Así mismo, agregó que “el Estado no pierde el monopolio del control de las armas, en la Constitución no existe el derecho al porte de armas, eso es muy importante. En Colombia no existe el derecho a tener arma. Entonces existe un monopolio del Estado que, sobre la base del cumplimiento de unos requisitos, deja que un particular pueda portar un arma”.

El proceso

Por otro lado, Medina explicó que el “proceso para poderse hacer uno a un arma no es un proceso simple, es un proceso complejo. Es un proceso en el que el Estado lo que primero hace es supervisar efectivamente o verificar si la persona que está aspirando a que le den un permiso para un porte de arma, tenga distintas condiciones para portarla: psicológicas, de manejo, tiene que tener curso de manejo de armas para demostrar que sabe manejarlas y, adicionalmente, que sus condiciones de seguridad ameriten el porte del arma, porque el porte del arma en sí mismo no significa poder usarla, eso es muy importante. Portar el arma no significa poder dispararla contra alguien”, contó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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