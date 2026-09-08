Vuelve el festival Zaquesazipa: 12 días llenos de arte, cultura y diferentes espectáculos

Del 09 al 20 de septiembre, Funza celebrará la edición número 29 del Festival de Arte y Cultura

Colombia, Funza

La capital cultural de Cundinamarca se prepara para el encuentro de gran proyección nacional, el Zaquesazipa 2026. Desde el 09 al 20 de septiembre Funza reunirá más de 300 artistas locales y contará con una amplía oferta de danza, teatro, literatura, patrimonio cultural y artes visuales.

“Queremos invitar especialmente a todos los funzanos a que se apropien del Zaquesazipa, que salgan, recorran nuestros escenarios, acompañen a nuestros artistas y disfruten de todo lo que hemos preparado. Es una oportunidad para sentirnos orgullosos de lo nuestro, porque en Funza hay muchísimo talento por mostrar, apoyar y consolidar”, afirmó la alcaldesa Jeimmy Villamil Buitrago.

A lo largo del Festival, músicos, bailarines, escritores, actores, artistas visuales, artesanos, DJ, estudiantes y colectivos de Funza tendrán diferentes espacios para mostrar su trabajo y compartir con el público la diversidad creativa y cultural del municipio.

¿Cuál es la agenda del festival Zaquesazipa?

La agenda musical tendrá tres jornadas en la Plazoleta Marqués de San Jorge, con la capacidad de tener entre 15.000 y 18.000 asistentes:

El viernes 11 de septiembre, se realizará el espectáculo de apertura “Un año a la colombiana” con más de 300 artistas locales, en una apuesta escénica que integrará música, danza y diferentes expresiones artísticas y culturales realizadas desde el municipio.

de septiembre, se realizará el espectáculo de apertura con más de 300 artistas locales, en una apuesta escénica que integrará música, danza y diferentes expresiones artísticas y culturales realizadas desde el municipio. El sábado 12 de septiembre, Matecaña Orquesta, Jhonny Rivera, Elder Dayán y Lennox protagonizarán el concierto inaugural de la noche.

de septiembre, Matecaña Orquesta, Jhonny Rivera, Elder Dayán y Lennox protagonizarán el de la noche. El viernes 18 llegará “Funza Góspel 2026” con grandes bandas musicales como Alex Zurdo, Banda Alternativa y Big Band.

llegará con grandes bandas musicales como Alex Zurdo, Banda Alternativa y Big Band. El sábado 19 de septiembre Grupo Kvrass, Pipe Bueno, Miguel Bueno y Rey Ruiz tendrán el gran cierre musical.

Una apuesta para todo el público

El Festival Zaquesazipa contará con una oferta amplia para toda la familia, el ingreso a todos los eventos y actividades será libre y gratuito, desarrollándose en espacios libres de alcohol, promoviendo ambientes seguros y familiares.

Desde la propuesta infantil con la presentación de la agrupación “Tu Rockcito” y el espectáculo de humor por parte de Hassam. También propuestas artísticas de teatro, danza urbana, ballet, salsa, música andina, circo contemporáneo y diferentes expresiones de las culturas urbanas.

La programación también incluirá el Festival Literario Escrituras Vivas, en el salón de artistas funzanos, con diferentes exposiciones patrimoniales, muestras artesanales y gastronómicas, espacios dedicados a reconocer y preservar los oficios, saberes y tradiciones del municipio.

En las ediciones pasadas del festival, Zaquesazipa se ha construido como marca cultural que va más allá de las fronteras, sigue fortaleciendo la identidad y el reconocimiento nacional, conectando a todas las generaciones.

Le puede interesar: Festival Zaquesazipa en Funza reunió a más de 70 mil personas