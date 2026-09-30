Capturado docente por presunto abuso de un estudiante de 15 años en Bogotá

Tras varias labores de investigación, se logró materializar la captura, mediante orden judicial, de un hombre requerido por el presunto delito de acto sexual violento agravado.

El procedimiento se desarrolló en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio Alameda Lucero Bajo, como resultado de las actividades de recolección de información adelantadas por los investigadores.

Los hechos se habrían presentado el 10 de agosto, cuando el hombre, quien se desempeñaba como docente y director de una fundación, habría aprovechado la relación de confianza derivada de su actividad como educador para solicitarle a un adolescente de 15 años, quien asistía al lugar para recibir refuerzo escolar, que se dirigiera hasta su residencia ubicada en el segundo piso.

Según la investigación, una vez en el inmueble, el hombre habría cerrado las puertas y realizado actos sexuales al adolescente.

Es de señalar que, de acuerdo con la información recolectada, el capturado aseguró desempeñarse como director de esta fundación desde hace aproximadamente 10 años y afirmó tener más de 35 años con dicho proyecto. Posteriormente el detenido fue dejado a disposición de la autoridad competente.