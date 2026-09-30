Se acaba el trancón eterno en la avenida 63: Alcaldía entregó empalme que elimina cuello de botella. Getty Images

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció que a través del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) se logró completar el empalme faltante en la carrera 114 con avenida 63 o avenida José Celestino Mutis, una solución para la reducción de la vía que afectaba tanto al tráfico vehicular como a los transeúntes de barrios aledaños.

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De acuerdo con el Distrito, la entrada en funcionamiento del nuevo empalme ayudará a solucionar un incómodo cuello de botella que las autoridades habían identificado tras la entrega de las obras de la avenida Mutis en 2022.

“Cuando llegamos a la Alcaldía, esta obra tenía cerca de seis años de retraso. La terminamos y la entregamos el año pasado, pero quedó un problema: en la calle 112 pasaba de tres carriles a uno, generando un embudo que no tenía ningún sentido. Compramos los predios, adjudicamos un nuevo contrato y hoy entregamos la solución para que la calle 63 tenga tres carriles a cada lado”, explicó el alcalde Carlos Fernando Galán.

¿Dónde está ubicado el empalme de la avenida 63 que entregó la Alcaldía?

El nuevo empalme de la avenida José Celestino Mutis se ubica entre las carreras 114 y la 122, ahora con tres carriles por sentido, en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá.

Según la secretaria distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz, la entrega del empalme por parte del IDU se convierte en un beneficio directo para más de 600.000 personas que habitan Engativá en barrios como Mirador, Sabanas del Dorado, Laureles y Villa Gladys.

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“Es un nuevo tramo de la avenida Mutis que tiene cerca de 5000 vehículos en la hora de máxima demanda, además un nuevo tramo de ciclorruta, y nos permite sacar el transporte de carga de los barrios que estaba generando conflictos y riesgos en la seguridad vial”, señaló la funcionaria.

¿Qué incluye la obra del empalme de la avenida 63?

El IDU señaló que el proyecto del empalme de la avenida 63 contó con los siguientes elementos y adecuaciones:

Construcción de seis carriles, tres por sentido.

3.208 metros cuadrados de espacio público.

Continuación de la ciclorruta de 308 metros.

Un gimnasio con 8 máquinas de fuerza y 1 set de calistenia para 12 usuarios.

Se pintaron 847 metros cuadrados en nuevos murales, evocando animales representativos del ecosistema andino.

La Alcaldía Mayor destacó, además, que desde enero de 2024 han sido entregados un total de 26 proyectos de movilidad vial completos, 14 proyectos especiales de conservación, además de haber logrado 11 hitos clave en proyectos en ejecución.

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