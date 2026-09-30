Hay nuevo plan para mejorar la movilidad en la calle 13: habrá cambios en la circulación

A partir de este lunes, 5 de octubre y, por un periodo de un mes, se implementará un piloto que busca mejorar el acceso a Bogotá por la Sabana Occidental por la calle 13.

“Seguimos escuchando a la ciudadanía. Ingresar a Bogotá por el occidente en las horas de la mañana representa un reto para miles de personas. En la calle 13 se presentan filas de vehículos de hasta 7 kilómetros, por eso ponemos en marcha este piloto, que nos permitirá evaluar una nueva alternativa de ingreso y tomar decisiones con base en los resultados”, dijo María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad.

Modificaciones en la circulación de tres corredores

La medida modificará temporalmente el sentido de circulación de tres corredores estratégicos de la zona, de lunes a viernes, entre las 5:30 a. m. y las 9:30 a. m.

Durante este horario, la operación será así:

Carrera 128: sentido norte, entre la calle 13 y la av. La Esperanza.

Av. La Esperanza: sentido oriente, entre las carreras 128 y 103.

Carrera 103: sentido norte, entre la av. La Esperanza y la calle 26.

Durante el mes de implementación, los equipos técnicos analizarán los tiempos de desplazamiento, las velocidades y el comportamiento del tráfico para establecer el impacto de la medida en la movilidad del occidente de Bogotá.

Alternativas para salir de Bogotá hacia el occidente

Durante el horario del piloto, los conductores que se dirijan al occidente podrán usar la Av. Ciudad de Cali para conectarse con la calle 13. Otra alternativa es tomar la carrera 100 y la calle 17 para tomar la Av. Centenario.

Cambios en las rutas de transporte público

Durante la implementación del piloto, 14 rutas de TransMiZonal que se dirigen hacia el occidente tendrán modificaciones en el tramo final de sus recorridos.

Cambios en Mosquera

Para quienes salen por la Transversal 1, en Mosquera, hacia la calle 13, ya no usarán el retorno de Italcol sino el retorno ubicado a la altura de la Secretaría de Movilidad de Mosquera.

Además, el retorno de la carrera 137A en Bogotá se eliminará, y ahora estará habilitado en la carrera 137c y podrá ser usado solamente por rutas intermunicipales.