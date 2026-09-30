Capturan a delincuente que robaba en cajeros automáticos en Bogotá: tenía más de 10 tarjetas

En las últimas horas, uniformadas del Grupo de Reacción Bancaria de la Estación de Policía Kennedy capturaron en flagrancia a un hombre de 36 años, por el presunto delito de hurto por medios informáticos y semejantes.

De acuerdo con la información, la captura se dio en un cajero automático de un banco, ubicado en el barrio Kennedy Central, luego de que ciudadanos alertaran a los uniformados sobre un hombre que presuntamente estaría realizando la modalidad delictiva conocida como “cambiazo de tarjetas”.

Al realizarle un registro a persona, los policías hallaron en su poder 12 tarjetas bancarias pertenecientes a diferentes entidades financieras. Al ser requerido sobre la procedencia de las tarjetas, el ciudadano no habría entregado una explicación que justificara su tenencia.

Ante estos hechos, los uniformados dejaron a disposición de la autoridad competente al hombre, junto con los elementos incautados para el respectivo proceso de judicialización.

Cabe resaltar que el detenido es reincidente y registra antecedentes por este mismo delito.

De acuerdo con las autoridades, en esta localidad se ha logrado una reducción del 18% en el hurto a personas y un aumento del 10% en las capturas en flagrancia por diferentes delitos.