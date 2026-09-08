RegioTram del Norte: Cundinamarca busca atraer empresas internacionales al proyecto

La Gobernación de Cundinamarca abrió un espacio de diálogo con representantes de 17 embajadas para promover la participación de empresas, operadores, fabricantes e inversionistas internacionales en el RegioTram del Norte – Tren de Zipaquirá.

El encuentro fue liderado por la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional (EFR), con asistencia técnica de la Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial. El objetivo es acercar al proyecto la experiencia y las capacidades de la industria ferroviaria internacional.

“Este espacio de diálogo permitirá que, a través de las embajadas y sus canales de relacionamiento comercial, empresas internacionales conozcan en detalle el alcance y las condiciones del proceso”, explicó el gobernador de Cundinamarca.

Según el mandatario, la intención es promover una amplia participación de compañías con capacidad técnica en construcción de infraestructura férrea, fabricación de material rodante, ingeniería y desarrollo tecnológico.

Más información Bogotá no ha firmado ningún acuerdo para el Regiotram del Norte: Alcaldía

RegioTram del Norte tendrá 48,9 kilómetros

El RegioTram del Norte tendrá una longitud de 48,9 kilómetros y atenderá una demanda estimada de más de 180.000 pasajeros al día.

De acuerdo con la Gobernación, el proyecto busca reducir los tiempos de desplazamiento y convertirse en una apuesta estratégica por la movilidad sostenible en Colombia.

“RegioTram del Norte acortará distancias y marcará un antes y un después en la historia de la movilidad sostenible en Colombia”, afirmó Rey.

Lea también: ¿Cuándo estará listo el RegioTram de Occidente? Esto se sabe sobre los avances de la megaobra

Pliegos definitivos serían publicados en octubre

El acercamiento con las empresas internacionales se produce mientras avanza el proceso licitatorio para la construcción del proyecto.

Hace un mes, la Gobernación de Cundinamarca, a través de la Empresa Férrea Regional, publicó los prepliegos, dando inicio al diálogo con el mercado.

Cabe destacar que en esta etapa, empresas nacionales e internacionales pueden presentar observaciones y recomendaciones técnicas que serán evaluadas para consolidar los pliegos definitivos, cuya publicación está prevista para octubre de 2026.

Por su parte, las embajadas participantes buscan convertirse en aliadas para ampliar la divulgación del proyecto y facilitar el contacto con compañías y organizaciones de sus respectivos países que cuenten con experiencia y capacidad para participar en el proceso.

Le puede interesar: Esta será la ruta de RegioTram Occidente: 39 km conectando 4 municipios aledaños con Bogotá ¿Cuáles?

Países con experiencia ferroviaria participaron en el encuentro

Durante la jornada participaron representantes diplomáticos y equipos comerciales de países como Italia, China, Portugal, República Checa, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Canadá y Quebec, Polonia, Corea del Sur, Chile y España, varios de ellos con experiencia en infraestructura, tecnología y sistemas ferroviarios.