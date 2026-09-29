Hurtos violentos en Usaquén: en menos de 48 horas cuatro hechos se registraron

Nuevo caso de hurto a plena luz del día en Usaquén. Una mujer fue intimidada sobre las 12:47 p.m. cuando ingresaba a su conjunto residencial ubicado en el barrio Chico Navarra, en la localidad de Usaquén. En el video compartido en redes sociales se puede observar cuando la mujer, quien se encontraba en un vehículo blanco, es intimidada a través de la ventana por un hombre que posterior a forcejear con ella y lograr su cometido, huyó en una motocicleta que lo esperaba en el sitio.

Sin embargo, este no ha sido el único caso; el 26 de septiembre a las 10:47 a.m., momentos de pánico vivió una familia que se encontraba en una estación de servicio en el barrio Santa Bárbara Central, a bordo de su camioneta, cuando fueron intimidados por hombres armados, quienes a través de la ventana del vehículo les quitaron sus pertenencias.

Otro de los hechos se reportó el mismo día, horas más tarde, en una cafetería de la misma localidad, cuando una mujer fue atacada por un hombre con arma de fuego, quien le quitó su celular.

Otra mujer denunció a Caracol Radio haber sido hurtada por hombres armados que también se movilizaban en motocicleta, frente a la iglesia de Torcoroma, causándole una herida con el arma de fuego en una de sus piernas: “me dispararon en la pierna izquierda, uno se escapó y el otro lo tienen retenido a esperas del trámite para el denuncio. Acabo de salir de la clínica Santafé con incapacidad médica de 5 días por ahora, con antibióticos, desinflamatorios y pastas para el dolor”, aseguró la víctima.

CIFRAS DE HURTOS VIOLENTOS EN USAQUÉN EN LO CORRIDO DEL 2026

Según las cifras del Observatorio de Seguridad y Convivencia entre enero y agosto ya van 5.127 hurtos a personas en la localidad, lo que quiere decir que al día se reportan al menos 21 casos. Solo en agosto se registraron un total de 430 hurtos a personas.

Precisamente la Policía Metropolitana de Bogotá desplegó un operativo en esa zona de la ciudad para contrarrestar el delito.