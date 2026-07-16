Gobernación de Cundinamarca y Distrito llegaron a acuerdos sobre el Regiotram del Norte

El 8 de mayo inician las mesas para resolver inquietudes del Distrito sobre Regiotram Norte

Cundinamarca

En el evento de conmemoración de los 213 años de la Independencia de Cundinamarca, el gobernador Jorge Emilio Rey hizo importantes anuncios para la región y para el país.

En su discurso, el gobernador indicó que fueron solucionadas las inquietudes que tenía la Alcaldía de Bogotá con respecto al Regiotram del Norte. Estas mesas de negociación tuvieron como intermediario la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial que hizo un informe de relatoría en el que se presentaron los consensos a los que se llegó para la construcción del proyecto.

¿A qué acuerdos llegaron?

Las conclusiones a las que llegó la Gobernación y el Distrito frente a este importante proyecto de movilidad son dos puntos clave.

De acuerdo con Rey, Bogotá será la encargada de dar los vistos buenos con respecto a los proyectos de aprovechamiento del espacio público en zonas cercanas a estas estaciones. Además, de dar viabilidad a los diseños de las estaciones que estén en la ciudad, así como de los bajo puentes.

El segundo punto tiene que ver con las intersecciones viales y los pasos peatonales. La administración local tendría que construir pasos a desnivel en el sector de Lagos de Torca.

“Allí debe ser el Distrito quien aporte estos recursos y ha dicho desde el pasado que está dispuesto, entonces pues que lo haga con estas intersecciones y para optimizar los puntos del trazado que sean necesarios”, resaltó el gobernador.

El otro punto, es que se garantiza que el Tren de Zipaquirá se integra física y operacionalmente al sistema de transporte público de Bogotá, es decir con Transmilenio y con el Metro.

Licitación y adjudicación del proyecto

El Tren de Zipaquirá avanza y con estas decisiones, Rey aseguró que iniciarán el proceso de licitación antes de que se termine el mes de julio para entrar en la etapa de prepliegos.

En agosto de 2027 se espera que sea adjudica el contrato de este proyecto de movilidad sostenible que conectará Bogotá con el norte del departamento de Cundinamarca.

Para que estos procesos de sen de forma rápida, el gobernador Rey iniciará una gira internacional por diferentes entidades y organismos multilaterales para encontrar al mejor inversionista.

“Para que lo mejor del mundo vuelque los ojos hacia Cundinamarca como hace 213 años lo hizo cuándo nos liberamos de la colonia española”, destacó.

Empalme con Gobierno Nacional

En otros temas, el mandatario regional indicó que están organizando un encuentro con el gobierno nacional entrante para hacer un empalme con los proyectos e iniciativas más importantes de la región que deberían ser priorizadas.

Los temas claves serán: el sistema masivo de transporte público, el sistema de acueducto y alcantarillado, las plantas de tratamiento de agua y la seguridad.