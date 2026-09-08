200 familias recibieron vivienda nueva en Bogotá: Administración Galán ha otorgado 37.000 subsidios

Después de años de ahorro, 200 familias de Bogotá recibirán durante esta semana las llaves de sus nuevas viviendas, ubicadas en la localidad de Fontibón.

Durante la entrega de 50 de estos apartamentos, el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y la secretaria Distrital del Hábitat, Vanessa Velasco, acompañaron a las familias beneficiarias de los proyectos Arttico y Moratti.

El mandatario destacó que con estas entregas la Administración Distrital alcanzó un nuevo hito en materia de vivienda. Según Galán, van 37.000 subsidios otorgados durante su administración.

“Superamos lo que hicieron tres gobiernos de Bogotá en solo dos años y ocho meses de gobierno”, afirmó el alcalde.

Familias de Fontibón cumplieron el sueño de tener casa propia

Los beneficiarios lograron acceder a sus viviendas gracias a los programas ‘Reactiva tu Compra’ y ‘Oferta Preferente’, de la Secretaría Distrital del Hábitat, que permiten facilitar el cierre financiero para la adquisición de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP).

¿Dónde están ubicadas las viviendas entregadas?

Las 200 viviendas que serán entregadas progresivamente durante esta semana están ubicadas en el Conjunto Cerrado Arttico, en el Plan Parcial Hayuelos.

Cabe destacar que el proyecto está compuesto por 400 apartamentos.

El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que estos programas, además de facilitar el acceso a vivienda, contribuyen a dinamizar la economía y generar empleo en la ciudad.

“Estamos cambiando vidas en Bogotá, activando la economía de la ciudad y generando muchísimo empleo”, señaló el mandatario.

¿Cuántas familias se han beneficiado de los subsidios de vivienda?

De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat, el programa ‘Reactiva tu Compra’ registra 12.319 hogares beneficiados, de los cuales 2.784 recibieron el subsidio durante 2026.

Por su parte, ‘Oferta Preferente’ alcanza 8.450 hogares beneficiados, con 1.855 correspondientes a este año.

Estos subsidios pueden complementarse con los otorgados por el Gobierno Nacional y las cajas de compensación familiar, permitiendo a los hogares sumar recursos para completar la compra de su vivienda.

Las iniciativas hacen parte del Plan de Vivienda ‘Mi Casa en Bogotá’, de la Administración de Carlos Fernando Galán, que tiene como meta entregar cerca de 75.000 soluciones de vivienda durante el actual gobierno.