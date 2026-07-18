Bogotá no ha firmado ningún acuerdo para el Regiotram del Norte: Alcaldía

El secretario general de la alcaldía de Bogotá, Miguel Silva Moyano, aseguró que el distrito no ha firmado ningún acuerdo para el Regiotram del Norte (Tren de Zipaquirá) y señaló que en la estructuración del proyecto no se tuvo en cuenta el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte (Lagos de Torca).

“El gobierno Petro tiró a la caneca la posibilidad de corregir faltantes al excluir a las carreras a Bogotá del CONPES 4190”, dijo.

El funcionario explicó que el Distrito ha participado en mesas con Cundinamarca, convocadas por el estructurador del proyecto para conocer más en detalle de las obras.

“Luego de ello, algunas de nuestras inquietudes fueron acogidas, pero otras persisten. Desde el inicio de las mesas nos pusieron como condición que ningún ajuste podría implicar costos o tiempo adicional”, dijo.

“Una de las inquietudes más grandes tiene que ver con que en la estructuración no se tuvo en cuenta el Plan de Ordenamiento Zonal del Norte (Lagos de Torca). Allí siguen faltando cinco puentes vehiculares o la elevación del tren en esas intersecciones”, añadió.

El secretario también cuestionó que, en caso de que la licitación avance, es necesario un convenio aparte, entre Cundinamarca y Bogotá, que permita mitigar algunos de los aspectos negativos que persisten.

El pronunciamiento del secretario se dio luego de que el ex alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa cuestionara en sus redes sociales la supuesta firma de un acuerdo entre la Alcaldía de Bogotá, la gobernación de Cundinamarca y el Gobierno Nacional.

“Ahora dicen que el alcalde Carlos Fernando Galán le firmó un acuerdo sobre el RegioTram del Norte al gobernador Jorge Emilio Rey y a Gustavo Petro. Me pregunto: aunque obviamente es la moda emocional del momento, ¿hay algún estudio serio que muestre que, en términos de capacidad, costo de inversión y sobre todo costos de operación (incluyendo por supuesto la depreciación que es el principal costo de los sistemas férreos), flexibilidad, impacto urbano, velocidad operacional, impacto urbanístico, integración con TM, sea mejor que usar buses eléctricos en el corredor férreo?”, cuestionó el exalcalde Peñalosa.

Tras el pronunciamiento del secretario general de la Alcaldía el exalcalde sentirse “complacido de haber estado equivocado”.

“Me informan que el alcalde Carlos Fernando Galán no ha firmado nada aún sobre el RegioTram... todo parecen ser espectáculos del gobernador Jorge Emilio Rey y la MinTransporte de Gustavo Petro. Ojalá se estudie bien ese proyecto y sus alternativas. No se pueden disponer a la ligera los recursos públicos del futuro”, dijo Peñalosa.

A su turno, el presidente Gustavo Petro expresó su molestia por los cuestionamientos que ha hecho la Alcaldía sobre la estructuración del proyecto y los cambios que consideran deben hacerse.

“Ya piensan dañar el regiotram del norte como hicieron hace 10 años. Lástima por la sabana norte si lo logran hacer. De esta manera y solo por sectarismo político. Dañaron el metro subterráneo de Bogotá que hace 6 años debía terminar construcción, pero reemplazaron sus estudios por otros solo para no dejarlo hacer”, expresó el mandatario.

“La solución que siempre han dado los gobernantes que han propiciado la aberrante expansión urbanística de Bogotá, es ampliar la autopista norte olvidando la teoría económica que ha demostrado que entre más se amplía la autopista para autos más se urbaniza y más se usa el carro particular y el colapso aumenta. Usar la vía férrea del norte es una salida óptima a la que se han opuesto los que desean extender el Transmilenio para seguir ampliando la autopista”, añadió.

El presidente también aseguró que el proyecto regiotram del norte, está terminando sus estudios, “logré aprobarle vigencias futuras y está completamente financiado. Dado que el distrito no asistió a la reunión del último día de plazo para aprobar las vigencias futuras, logré financiar la parte que abandonaba de cofinanciación el Distrito con recursos nacionales y salvé el proyecto”, dijo.

Finalmente, Petro aseguró que “el proyecto es exclusivamente de la Nación y el Departamento de Cundinamarca. Bogotá puede entrar a cofinanciar y aportar”.