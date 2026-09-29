Bogotá pagará a campesinos de Cundinamarca que protejan el agua: ¿Cómo postularse?

Bogotá entregará un reconocimiento económico a los habitantes rurales que conserven y restauren los ecosistemas clave para el abastecimiento de agua de la capital, a través del programa de Pago por Servicios Ambientales Hídricos (PSAH). Las postulaciones estarán abiertas desde este, 28 de septiembre, hasta el próximo miércoles 17 de octubre de 2026.

La convocatoria está dirigida a propietarios, poseedores y organizaciones sociales con predios rurales ubicados en zonas estratégicas que drenen hacia la cuenca del río Bogotá. Específicamente, aplica para las veredas priorizadas de estos cuatro municipios de Cundinamarca:

Guasca: Veredas como Flores, La Floresta, Pastor Ospina, San Isidro, Santa Ana y Santuario.

Veredas como Flores, La Floresta, Pastor Ospina, San Isidro, Santa Ana y Santuario. La Calera: Sectores como Altamar, Aurora Alta, Aurora Baja, El Hato, El Rodeo, Frailejonal y San Rafael.

Sectores como Altamar, Aurora Alta, Aurora Baja, El Hato, El Rodeo, Frailejonal y San Rafael. Sesquilé: Chaleche, El Hato, Ranchera y Tierra Negra.

Chaleche, El Hato, Ranchera y Tierra Negra. Guatavita: Carbonera Alta, Carbonera Baja, Chaleche, Choche y Guandita.

Este año se dará especial relevancia a los predios de organizaciones comunitarias (como juntas de acción comunal, asociaciones de acueductos y cooperativas) que trabajen en equipo por la protección del agua. Las postulaciones se deberán enviar al correo: postulacionespsa@ambientebogota.gov.co con el asunto: “Postulación Programa PSAH”.

Las autoridades ambientales recordaron que los cupos se evaluarán en estricto orden de llegada y bajo criterios técnicos y jurídicos, por lo que se recomienda enviar la información lo antes posible.