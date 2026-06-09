¿Cuándo estará listo el RegioTram de Occidente? Esto se sabe sobre los avances de la megaobra

El Regiotram de Occidente, obra liderada por la Empresa Férrea Regional y cofinanciada por el Gobierno Nacional y la Gobernación de Cundinamarca, será el primer tren de cercanías que tendrá el país.

Teniendo la finalidad de conectar a la capital con la región y viceversa, mientras que se reducen significativamente los tiempos de desplazamiento de las personas que realizan dicho trayecto, conectando así a los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá.

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Esta megaobra entrará en operaciones por fases. El primer tramo, entre Facatativá y Fontibón, tiene previsto su inicio para el segundo semestre de 2027, mientras que la conexión completa con el centro de Bogotá se espera que esté lista para el año 2029.

“Hoy les abrimos la puerta a los sistemas férreos modernos para el transporte de pasajeros en Colombia. Se acabó la espera de más de 50 años”, declaró Jorge Rey, gobernador de Cundinamarca.

De acuerdo a la información oficial alojada en el portal web de la Gobernación de Cundinamarca, el RegiTram de Occidente cuenta con una inversión de 2,9 billones de pesos, sistema que pretende recorrer 39,6 kilómetros y movilizar a más de 140.000 pasajeros, donde se estima una capacidad de hasta 40 millones de usuarios al año.

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¿Cómo van las obras del RegioTram de Occidente?

El pasado 25 de mayo de 2026, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, anunció la llegada de nueva maquinaria especializada al patio taller El Corzo, ubicado en Facatativá, el mismo que tiene la finalidad de acelerar la construcción de esta obra.

Los equipos provenientes de China incluyen una bateadora férrea de última tecnología, dos bateadoras férreas de última tecnología, dos locomotoras auxiliares y seis tolvas de balasto, maquinarias que serán instaladas en el corredor férreo para alcanzar cerca de 300 metros de vía por día.

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“Este 25 de mayo hemos recibido en el Patio Taller El Corzo, en Facatativá, las nueve camabajas que transportan una flota compuesta por una bateadora férrea, dos locomotoras auxiliares y seis tolvas de balasto. Con ellas arrancaremos la construcción del corredor férreo del RegioTram de Occidente”, señaló Rey Ángel.

Actualmente, el patio taller El Corzo registra un 45 % de ejecución y los puentes proyectados sobre el corredor suburbano ya superan el 50 % de desarrollo.

En paralelo, continúan los trabajos de cimentación, armado de estructuras, adecuación de vía y movimiento de tierras. A la fecha, el proyecto supera los 180 mil metros cúbicos de material excavado y cuenta con más de 12 mil metros cuadrados de subbase conformada para la instalación del subbalasto y el balasto.

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“Este es el corazón operativo de todo el sistema. Desde acá haremos los mantenimientos preventivos, correctivos, livianos y pesados de los coches y de los trenes. También tendremos la oportunidad de garantizar el sistema de seguridad y control de todo el corredor”, mencionó el gobernador.

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