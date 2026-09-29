Manifestaciones en Bogotá del 28 al 30 de septiembre: Programación de marchas en más de 3 sectores

Manifestaciones en Bogotá del 19 al 23 de noviembre: horarios y puntos de concentración

La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) anunció que durante la semana del 28 al 30 de septiembre se presentarán varias movilizaciones en la ciudad. Algunas de ellas pueden generar traumatismos en los trayectos o recorridos de los ciudadanos, razón por la que se recomienda realizar las rutas con antelación para así evitar retrasos.

Para esto, la SDG comunicó que gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones que están programadas en Bogotá durante el 28,29 y 30 de septiembre.

Conozca aquí cuáles son las afectaciones a la movilidad que se realizarán durante la última semana de septiembre.

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Manifestaciones lunes 28 de septiembre

Hora: 11:00 a. m.

Motivo: “28S Libres, vivas y nombradas”

Lugar: Universidad Pedagógica Nacional. Localidad Chapinero, con destino Universidad Nacional de Colombia.

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Hora: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Motivo : Marcha: “¡La UCMC se une a la marea verde!”

: Marcha: “¡La UCMC se une a la marea verde!” Lugar: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Localidad Santa Fe.

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Hora: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Motivo: Marcha: “28S las mujeres resisten”

Marcha: “28S las mujeres resisten” Lugar: Universidad Nacional de Colombia. Localidad Teusaquillo.Destino: Museo Nacional.

Universidad Nacional de Colombia. Localidad Teusaquillo.Destino: Museo Nacional. Hora : 2:00 p. m.

: 2:00 p. m. Motivo: Marcha: “¡Caigamos juntas al plantón!”

Marcha: “¡Caigamos juntas al plantón!” Lugar: Parque Nacional. Localidad Santa Fe.Destino: Museo Nacional

Parque Nacional. Localidad Santa Fe.Destino: Museo Nacional Hora: 2:00 p. m

2:00 p. m Motivo: Evento cultural con reivindicaciones: “Día de acción global por el aborto legal y seguro” y “Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe”

Evento cultural con reivindicaciones: “Día de acción global por el aborto legal y seguro” y “Día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe” Lugar: Museo Nacional. Localidad Santa Fe.

Manifestaciones martes 29 de septiembre

Lugar: Museo Nacional. Localidad Santa Fe.

Museo Nacional. Localidad Santa Fe. Hora: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Motivo: Marcha: “En defensa de la vida, las artes y la paz”

Marcha: “En defensa de la vida, las artes y la paz” Lugar: Plaza de Bolívar. Localidad La Candelaria.

Plaza de Bolívar. Localidad La Candelaria. Hora: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Motivo: Evento cultural con reivindicaciones: “Firmes por nuestra fe”

Manifestaciones miércoles 30 de septiembre

Lugar: Casita del pensamiento - Barrio Altamira. Localidad San Cristóbal.

Casita del pensamiento - Barrio Altamira. Localidad San Cristóbal. Hora: 2:00 p. m.

2:00 p. m. Motivo: Evento cultural con reivindicaciones: “Conmemoración Masacre sur Oriente”

Evento cultural con reivindicaciones: “Conmemoración Masacre sur Oriente” Lugar: Plaza de Bolívar. Localidad La Candelaria.

Plaza de Bolívar. Localidad La Candelaria. Hora: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Motivo: Evento cultural con reivindicaciones: “Firmes por nuestra fe”

Reporte de manifestaciones: por qué hay marchas en Bogotá

En Bogotá se presentan constantemente protestas, incluso, la capital es bastante conocida la gran frecuencia de marchas que se presentan desde distintos sectores, entre ellos los de educación, cultura, salud, transporte y organizaciones comunitarias.

Cabe recordar que si bien estas jornadas se enmarcan en el derecho constitucional a la protesta social, también suelen tener un impacto directo en la movilidad de la capital, generando bloqueos temporales, desvíos y retrasos en el transporte público y particular.