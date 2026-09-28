Reforma Tributaria en Bogotá: Concejales arrecian críticas tras su aprobación en el Concejo

Con la reciente aprobación del articulado de la Reforma Tributaria en el Concejo de Bogotá, varios cabildantes ya han mostrado su inconformismo con el proyecto. La primera en hacerlo público fue Heidy Sánchez, del Pacto Histórico, aseguró que demandará el texto.

“Decidimos demandar el proyecto de acuerdo de reforma tributaria, tanto por vicios, de forma como de fondo. De forma porque hubo una indebida acumulación del proyecto de acuerdo porque se votaron artículos de manera indebida en grupo o en bloque, cuando debían votarse individualmente y de manera nominal. asimismo, de fondo por contrariar la ley, como es el caso del artículo 41 que viola la ley”, aseguró la concejal.

Así mismo, desde la bancada del Centro Democrático, quienes desde el inicio del segundo debate les solicitaron al distrito la eliminación de los aumentos de impuestos de renta e ICA, aseguraron a través de su vocero, el cabildante, Julián Uscatégui, que: “lamento profundamente que el Concejo de Bogotá haya aprobado aumentar el impuesto predial a los residentes, comerciantes industriales ytambién aumentarle el Impuesto de Industria y Comercio a sectores clave de la economía. Por supuesto que vote NO y defendí esa posición con argumentos pero fui derrotado en democracia y en mayoría”.

Mientras que el concejal Juan David Quintero celebró por la soterración del cableado público de la ciudad, pero resaltó que: “es negativo porque fueron muy suaves con la reconfiguración del gasto de manera eficiente. Debimos haber tenido una apuesta encaminada a la eficiencia del gasto que a poner más impuestos”.

Desde el distrito mantendrán el texto como lo aprobó en mayoría el Concejo de Bogotá.