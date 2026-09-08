Rafael Dudamel sobre su continuidad en el Cali: “Dar un paso al costado sería muy cobarde”

Atlético Nacional no tuvo complicaciones para superar al Deportivo Cali en los octavos de final de la Copa Colombia. El equipo antioqueño le propinó un contundente 3-0 a los vallecaucanos en el estadio Atanasio Girardot.

Al final del partido, Rafael Dudamel fue cuestionado por su continuidad al frente del club, asegurando que no ha considerado dar un paso al costado, decisión que sería “muy cobarde” de su parte.

“No me pasa por la mente, no lo he analizado. El dar un paso al costado sería muy cobarde de mi parte. Yo me levanto todos los días con la mayor ilusión y con la mayor firmeza, y es la que le transmito a mis jugadores, y cuando tú les ves entregarse de esta forma en el partido, pudiendo colectivamente hacerlo mejor, pero que individualmente tienen una entrega absoluta, no puedo yo bajar siendo el líder del grupo, el capitán del barco, ser el primero en bajarme”, comentó inicialmente.

Al respecto, el entrenador venezolano añadió: “Comprendo la dificultad que este resultado representa, pero no tengo otra cosa en la cabeza que levantarme mañana a trabajar y empezar a prepara el partido del jueves”.

“Esta es la etapa o el entorno que se genera cuando hay tres resultados adversos, pero yo no me puedo quedar con lo hecho reciente, tengo que echar mano a lo que hemos hecho a lo largo de nuestra permanencia en el club y tengo un sentido de identidad y de permanencia muy grande por el Deportivo Cali, para mí no es cualquier lugar y hasta el final, hasta que me den la posibilidad, no voy a pensar en otra cosa sino en trabajar y tratar de revertir la situación”, concluyó sobre este tema.

Balance del partido

Ya sobre el encuentro, Dudamel manifestó: “La contundencia del rival en este partido, con esta clase de rivales, es fundamental. Comenzar perdiendo tan temprano es un golpe fuerte, es un bajón anímico; sin embargo, nosotros desde una propuesta de jugarlo mano a mano, de igual a igual, sabiendo que no puedes fallar las opciones que tienes, que debes ser certero. En los momentos claves del juego no tuvimos esa efectividad y en este tipo de compromisos eso marca una gran diferencia”.

“El equipo en ningún momento se entregó, ha jugado y competido, ha corrido con mucha entrega y dignidad, no tengo nada que reprocharle a mis jugadores. Habrá cosas que mirar, después de un 3-0 en contra y viendo las anotaciones que recibimos, hay pequeños detalles que marcan mucha diferencia”, destacó el venezolano.

Para el entrenador del equipo vallecaucano, la experiencia de los jugadores fue clave: “Muchas veces es importante tener futbolistas jóvenes, porque es el futuro de la institución, pero después la inexperiencia de ellos pasa factura y a rivales con ese tipo de individualidades no les puedes entregar ningún tipo de ventaja, y ellos las han aprovechado muy bien”.

Felicitaciones para Lucas González

Finalmente, Rafael Dudamel felicitó a Lucas González, director técnico de Nacional, por el triunfo y la clasificación de sus dirigidos a los cuartos de final de la Copa Colombia.

“No puedo dejar de aprovechar la oportunidad para felicitar a Lucas, su entrenador, su equipo. Han sido merecedores del triunfo, porque han sabido trabajar el partido, han sabido sostener cuando el Cali se les fue encima. Es un golpe fuerte para nosotros, teniendo tres partidos en una semana y sabemos que este tipo de derrotas, en este tipo de rivalidades significan mucho para nuestra institución. La manera en que lo hemos enfrentado a mí me deja con la cabeza en alto, porque hemos intentado con todo lo que hemos tenido”, manifestó.