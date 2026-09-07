¿Quiénes han sido los mejores fichajes de la Liga colombiana 2026-II, según las estadísticas?

La Liga colombiana llegó a la mitad del desarrollo del todos contra todos y ha dejado a un América de Cali como el mejor equipo. El conjunto Escarlata está invicto y acumula 6 triunfos y 2 empates para un acumulado de 20 unidades, más del promedio que permitiría clasificar a cuadrangulares.

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A lo largo del semestre, que por cierto ha tenido complicaciones en el transcurso común del calendario, debido a juegos aplazados (algunos por el terremoto del 10 de agosto), se han podido destacar varios jugadores. Por ejemplo, Yeison Guzmán lidera el escalafón de los máximos goleadores con 6, mientras que Juan David Cuesta (Once Caldas) es el que más asistencias ha hecho con 5.

Asimismo, ha habido unos fichajes que llegaron entre julio y agosto y han marcado un diferencial en el campeonato. A continuación repasamos el top 5 de los mejores refuerzos en lo que va de la Liga colombiana, según las calificaciones de Sofascore.

1) Luis Quiñones (América - 7.36)

Ha jugado 7 partidos por Liga y solo en uno su calificación estuvo por debajo de los 7.0 (6.5 contra Santa Fe). Su mejor actuación fue contra Boyacá Chicó, en el que logró una valoración de 8.9 y marcó gol, el único hasta el momento con la camiseta del Escarlata. Además, es el segundo máximo asistidor del campeonato con 4. Sin duda una de las figuras de la gran campaña que tiene hasta la fecha el equipo de Cali.

2) Andrés Colorado (Once Caldas - 7.09)

El equipo de Manizales ha tenido una temporada irregular. Sin embargo, ha tenido un jugador que ha destacado y que llegó en el último mercado, como el volante de 27 años, quien ha disputado 7 partidos por Liga con la camiseta del Blanco y acumula una media de 7.09 para Sofascore. Su mejor valoración la tuvo contra Santa Fe, en la que acumuló 8.3 gracias a un gol. Asimismo, tiene una asistencia.

3) Cristopher Fiermarín (Bucaramanga - 7.08)

El arquero uruguayo acumula 14 salvadas y 2 vallas invictas en 6 partidos disputados con el cuadro santandereano. Su mejor actuación la tuvo contra Deportivo Cali, en la que logró una valoración de 7.9, gracias a 3 salvadas y 1 penal atajado.

4) Jhonier Alomía (Boyacá Chicó - 7.05)

El defensor central de 27 años llegó procedente de Atlético FC y se ha ganado el puesto con el paso de los partidos, ya que inició como suplente en los dos primeros juegos. Su mejor valoración la obtuvo contra Fortaleza (7.6), en el que recuperó 5 veces la posesión, logró 3 intercepciones y 7 despejes. Su acumulado es de 7.05.

5) Franco Armani (Nacional - 7.04)

En su regreso, el argentino ha disputado 5 partidos con Nacional a nivel de Liga, logrando 18 salvadas y 1 valla invicta. Su mejor actuación la tuvo contra Jaguares, en la que hizo 7 salvadas para una valoración de 9.0.

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Otras valoraciones de fichajes del FPC

6) Agustín Martegani (Medellín - 7.02)

7) Luis Sánchez (Tolima - 6.98)

8) Jorge Hurtado (Tolima - 6.98 )

9) Jhon Meléndez (Águilas Doradas - 6.98)

10) Léyser Chaverra (Cali - 6.95)

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¿Cómo se calculan las valoraciones de los jugadores?

“La Valoración Sofascore media representa la valoración estadística del jugador durante un periodo de tiempo a lo largo de varios partidos. Se calcula mediante la suma de la Valoración Sofascore individual del jugador en cada partido y dividiendo el total por el número de los partidos”, detalla Sofa.