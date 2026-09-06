¿Sonríe Santa Fe? Vasco Da Gama viajó a Bogotá sin cuatro titulares, entre ellos figura colombiana

Once titular del Vasco Da Gama en uno de sus compromisos recientes. (Photo by Alex Silva/Sports Press Photo/Getty Images) / Sports Press Photo

Independiente Santa Fe quiere volver a hacer historia en la Copa Sudamericana. Luego del batacazo de eliminar a River Plate en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, el cuadro Cardenal estará midiéndose a Vasco Da Gama en los cuartos de final del certamen.

El compromiso de ida en Bogotá será este martes, la pelota rodará en el estadio El Campín a partir de las 5:00PM. Por su parte, la vuelta en Río de Janeiro será el martes 18 de septiembre, también a las 5:00PM, hora colombiana.

Vasco Da Gama viajó sin varios titulares a Bogotá

Vasco Da Gama, rival de turno de Independiente Santa Fe, viajó este domingo a la capital del país. El técnico Pedro Emanuel sorprendió al prescindir de tres jugadores titulares para este primer compromiso en el país, quedando relegado otro por suspensión.

El club de Río de Janeiro se desplazó a Bogotá con una delegación de 25 jugadores, en la cual brilla por su ausencia la presencia de los colombianos Carlos Andrés Gómez, una de las grandes figuras del equipo, el defensa Carlos Cuesta y Adson, extremo derecho brasileño.

Gómez, surgido en las divisiones inferiores de Millonarios, es uno de los jugadores más destacados del equipo en lo corrido del 2026. El extremo chocoano acumula 7 goles marcados y 4 asistencias en 42 partidos disputados durante todas las competencias del equipo en el año.

Por su parte, Thiago Mendes se encuentra suspendido y deberá pagar una fecha de sanción; mientras que el argentino Facundo Colidio, ex River Plate, no está inscrito para esta instancia de la Copa Sudamericana.

Los motivos para realizar los cambios en la convocatoria se deben, según explica Globo Esporte, principal medio deportivo brasileño, a la estrategia del equipo para gestionar su nómina, teniendo en cuenta que se encuentra compitiendo en tres frentes al mismo tiempo.

Dos colombianos en la convocatoria

Ante la ausencia de Gómez y Cuesta, el técnico Pedro Emanuel ha incluido en el grupo de viajeros a los otros dos colombianos de su plantel, el volante Johan Rojas y el extremo Marino Hinestroza, este último quien se unió al equipo tras haber sido figura con Atlético Nacional.

Además de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia a la que llegó tras eliminar a Olimpia de Paraguay, Vasco se encuentra en la semifinales de la Copa de Brasil, donde se estará midiendo a Palmeiras.

Donde realmente se encuentra comprometido es en el Brasileirao, campeonato en el que figura en zona de descenso, ubicado en la casilla 17, a tres puntos de la salvación, y viene de perder 1-0 en el clásico ante Fluminense.

Repase la nómina de convocados

Porteros

Jardín de Leo

fuzato

Pablo

Laterales

Paulo Henrique

Puma Rodríguez

Lucas Pitón

Paulinho

Avellar

Defensas

Saldivia

Bruno André

Robert Renan

Lucas Freitas

Volantes

Ramón Rique

Rojas

Tchê Tchê

Sosa

Barros

Euder

Zuccarello

Delanteros