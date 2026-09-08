Lucas González reveló cómo se eligen los capitanes en Nacional para cada partido

Atlético Nacional logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Colombia luego de superar a Deportivo Cali por 3-0 en el juego de octavos que tuvo lugar en el Atanasio Girardot. El conjunto Verdolaga espera por Medellín o Pasto en la próxima ronda.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el técnico Lucas González se refirió a cómo tuvo que preparar este partido, luego de haber afrontado48 horas antes un juego amistoso contra América en Miami.

“La preparación de este partido era particular, por loque teníamos el viaje de por medio y era un compromiso que no podíamos cancelar y este partido se debió haber jugado la semana pasada, tenía esta dificultad de jugar el partido el sábado, a dormir poco y a entrenar. Usamos ese partido para prepararnos para este. Hicimos el trabajo nuestro, Cali es un buen equipo, Rafael es un excelente entrenador y superarlos es difícil. El resultado es largo, pero hubo momentos en los que nos hicieron sentir incómodos. El resultado es largo y con cosas positivas en cuanto a fútbol”, empezó diciendo.

Cuándo le preguntaron por si estaba cerca de encontrar un once de gala, aludió que prefiere saber manejar las alternativas con las que cuenta.

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“No creo que lleguemos a encontrar esa nómina tipo, ojalá no la encontremos, porque quiere decir que las alternativas que vamos encontrando son mejores. Yo imagino dos o tres alternativas para poder cambiar y de eso se trata. Este semestre no va a ser, vamos a ir encontrando alternativas que nos van a ir sorprendiendo. Estamos intentando que todos se sientan importantes”, añadió.

“Vamos a ver más minutos de todos los jugadores, de los que estén comprometidos con ayudarnos a ganar. Nos permite mezclar alternativas. Chicho necesita que pueda marcar un gol pronto, porque empieza a acumular ansiedad, pero él hace cosas muy buenas en el desarrollo del juego”, añadió sobre las posibilidades para todos los jugadores.

¿Cómo elige Nacional a sus capitanes?

Una de las cuestiones que más ha llamado la atención en Nacional desde que llegó González ha sido la rotación que ha habido en los capitanes. El técnico explicó que el equipo cuenta con 5 jugadores delegados como los líderes, pero que es Alexis Henríquez el que elige al que porta el brazalete antes de cada partido.

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“Es sencillo. Tenemos 5 capitanes. Como lo hago yo siempre que llego a liderar un grupo, los eligen los jugadores cada semestre en una votación abierta. Cada jugador se para y vota por uno de sus compañeros, todos ven los votos y los 5 jugadores con más votos son los jugadores del equipo. El día del partido Alexis (Henríquez) decide cuál se va a poner el brazalete”, comentó.

¿Cuándo vuelve a jugar Nacional?

El cuadro antioqueño, que marcha en el cuarto puesto de la Liga con 12 puntos, recibirá a Águilas Doradas por la fecha 10 del campeonato.