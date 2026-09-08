🔴 EN VIVO | Nacional vs. Cali, por Copa Colombia: minuto a minuto acá del partidazo por octavos

Nacional y Cali se miden por los octavos de final de la Copa Colombia. El que pierda queda eliminado de la competición, ya que en Asamblea de la Dimayor se decidió que esta fase, y los cuartos de final, se disputarán a partido único como forma de reorganización del calendario para lo que resta del año.

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Este será el séptimo partido entre los dos equipos a nivel de Copa. De los seis disputados previamente, Nacional logro 3 victorias, Cali en 2 oportunidades y un solo empate.

La última vez que se enfrentaron en esta competición fue en las semifinales del 2021, que dejó la clasificación del cuadro Verdolaga por 3-2 en el global.

Viva acá el minuto a minuto de Nacional vs. Cali por Copa Colombia