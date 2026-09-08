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08 sep 2026 Actualizado 00:25

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Fútbol

🔴 EN VIVO | Nacional vs. Cali, por Copa Colombia: minuto a minuto acá del partidazo por octavos

Esta fase, y los cuartos de final, se disputarán a partido único.

Composición: Caracol Radio

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Nacional y Cali se miden por los octavos de final de la Copa Colombia. El que pierda queda eliminado de la competición, ya que en Asamblea de la Dimayor se decidió que esta fase, y los cuartos de final, se disputarán a partido único como forma de reorganización del calendario para lo que resta del año.

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Este será el séptimo partido entre los dos equipos a nivel de Copa. De los seis disputados previamente, Nacional logro 3 victorias, Cali en 2 oportunidades y un solo empate.

La última vez que se enfrentaron en esta competición fue en las semifinales del 2021, que dejó la clasificación del cuadro Verdolaga por 3-2 en el global.

Viva acá el minuto a minuto de Nacional vs. Cali por Copa Colombia

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Historial reciente entre Nacional y Cali

El último juego, que se disputó el 26 de agosto del 2026, terminó en triunfo para el Verdolaga por 2-1.

La más reciente victoria de Cali fue en el Apertura 2026 por 1-0.

David Santiago Muñoz Camargo

Así llegaba Nacional al Atanasio

El XI de Nacional para el partido

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Nacional y Cali, por los octavos de final de la Copa Colombia!

David Santiago Muñoz Camargo
David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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