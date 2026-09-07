🔴 Llaneros vs. Tolima EN VIVO HOY: siga acá el minuto a minuto del partido por la fecha 5 de Liga

Se juega el partido por la quinta jornada, que tuvo que ser postergado debido al terremoto del 10 de agosto.

Llaneros y Deportes Tolima se ponen al día con el juego de la fecha 5 de la Liga colombiana, que tuvo que ser postergado debido al terremoto que tuvo lugar el 10 de agosto. El equipo de Villavicencio llega con 11 unidades y ubicado en el grupo de los ocho, mientras que los pijaos están terceros con 13 puntos.

Le puede interesar: ¿Quiénes han sido los mejores fichajes de la Liga colombiana 2026-II, según las estadísticas?

El conjunto del Meta cayó en su más reciente juego contra Medellín por Liga, en lo que fue su segunda derrota del campeonato. Por otro lado, Tolima solo ha caído en una oportunidad y viene de ganarle 2-1 al Cúcuta.

Siga acá el minuto a minuto de Llaneros vs. Tolima