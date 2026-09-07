🔴 Llaneros vs. Tolima EN VIVO HOY: siga acá el minuto a minuto del partido por la fecha 5 de Liga
Se juega el partido por la quinta jornada, que tuvo que ser postergado debido al terremoto del 10 de agosto.
Llaneros y Deportes Tolima se ponen al día con el juego de la fecha 5 de la Liga colombiana, que tuvo que ser postergado debido al terremoto que tuvo lugar el 10 de agosto. El equipo de Villavicencio llega con 11 unidades y ubicado en el grupo de los ocho, mientras que los pijaos están terceros con 13 puntos.
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El conjunto del Meta cayó en su más reciente juego contra Medellín por Liga, en lo que fue su segunda derrota del campeonato. Por otro lado, Tolima solo ha caído en una oportunidad y viene de ganarle 2-1 al Cúcuta.
Siga acá el minuto a minuto de Llaneros vs. Tolima
Fuera de juego, Deportes Tolima. Junior Hernández intentó un pase en profundidad pero Sergio Aguayo estaba en posición de fuera de juego.
Kelvin Flórez (Deportes Tolima) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Kevin Rincón (Llaneros).
Remate fallado por Kelvin Flórez (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Sergio Aguayo.
Cambio en Llaneros, entra al campo Juan Ramírez sustituyendo a Frank Castañeda.
Cambio en Llaneros, entra al campo Joel Contreras sustituyendo a Luis Miranda.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Juan Castilla.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Roameth Romaña.
Remate parado por bajo a la izquierda. Jorge Hurtado (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde el centro del área.
¡Gooooool! Llaneros 1, Deportes Tolima 2. Sergio Aguayo (Deportes Tolima) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Jorge Hurtado con un pase de cabeza.
Falta de Junior Hernández (Deportes Tolima).
Jhon Vásquez (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Juan Castilla (Llaneros) remate con la izquierda desde fuera del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Frank Castañeda.
Remate fallado por Sergio Aguayo (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Jan Angulo tras un saque de esquina.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Juan Pertúz.
Cambio en Deportes Tolima, entra al campo Jorge Hurtado sustituyendo a Adrián Parra.
Cambio en Deportes Tolima, entra al campo Sergio Aguayo sustituyendo a Edwar López.
Remate fallado por Frank Castañeda (Llaneros) remate con la izquierda escorado desde la izquierda muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Kevin Rincón con un centro al área.
Kevin Rincón (Llaneros) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Luis Sánchez (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Kevin Rincón (Llaneros).
Kelvin Flórez (Deportes Tolima) ha recibido una falta en campo contrario.
Kevin Rincón (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Jan Angulo (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Luis Miranda (Llaneros).
Falta de Homer Martínez (Deportes Tolima).
Luis Miranda (Llaneros) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Juan Castilla (Llaneros).
Jan Angulo (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Juan Mera (Deportes Tolima).
Jhon Vásquez (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Llaneros. Corner cometido por Neto Volpi.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Juan Pertúz (Llaneros) remate con la derecha desde muy lejos y en posición inverosímil. Asistencia de Jhon Vásquez.
Fuera de juego, Llaneros. Néider Ospina intentó un pase en profundidad pero Jhon Vásquez estaba en posición de fuera de juego.
Remate rechazado de Frank Castañeda (Llaneros) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jhon Vásquez con un centro al área.
Luis Sánchez (Deportes Tolima) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Luis Sánchez (Deportes Tolima).
Howell Mena (Llaneros) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza segunda parte Llaneros 1, Deportes Tolima 1.
Final primera parte, Llaneros 1, Deportes Tolima 1.
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
Mano de Luis Miranda (Llaneros).
Juan Mera (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Yorleys Mena (Llaneros).
Cambio en Llaneros, entra al campo Kevin Rincón sustituyendo a Jhojan Escobar debido a una lesión.
Fuera de juego, Deportes Tolima. Luis Sánchez intentó un pase en profundidad pero Junior Hernández estaba en posición de fuera de juego.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Jhojan Escobar (Llaneros).
Remate parado por bajo a la izquierda. Luis Sánchez (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Homer Martínez.
Remate fallado por Juan Mera (Deportes Tolima) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Edwar López con un centro al área.
Falta de Jhon Vásquez (Llaneros).
Junior Hernández (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Juan Pertúz.
Falta de Juan Castilla (Llaneros).
Luis Sánchez (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Llaneros. Luis Miranda intentó un pase en profundidad pero Yorleys Mena estaba en posición de fuera de juego.
¡Gooooool! Llaneros 1, Deportes Tolima 1. Sebastián Guzmán (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería tras botar una falta.
¡Penalti fallado!Sebastián Guzmán (Deportes Tolima) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la derecha parado junto al lado derecho de la portería.
Penalti cometido por Juan Pertúz (Llaneros) tras una falta dentro del área.
Penalti a favor del Deportes Tolima. Luis Sánchez sufrió falta en el área.
Corner,Deportes Tolima. Corner cometido por Jhojan Escobar.
¡Gooooool! Llaneros 1, Deportes Tolima 0. Néider Ospina (Llaneros) remate con la izquierda desde fuera del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Yorleys Mena.
Mano de Jhon Vásquez (Llaneros).
Remate fallado por Juan Pertúz (Llaneros) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.
Corner,Llaneros. Corner cometido por Juan Mera.
Yorleys Mena (Llaneros) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Kelvin Flórez (Deportes Tolima).
Remate fallado por Frank Castañeda (Llaneros) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Remate rechazado de Yorleys Mena (Llaneros) remate con la izquierda desde el centro del área.
Remate rechazado de Yorleys Mena (Llaneros) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Jhon Vásquez con un centro al área.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Luis Sánchez (Deportes Tolima) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Homer Martínez.
Corner,Llaneros. Corner cometido por Edwar López.
Falta de Yorleys Mena (Llaneros).
Junior Hernández (Deportes Tolima) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Yorleys Mena (Llaneros) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Remate fallado por Luis Sánchez (Deportes Tolima) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Kelvin Flórez.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento