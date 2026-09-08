Alcaldes brindan respaldo a Grupo Esparta

Norte de Santander

El anuncio del Gobierno Nacional de reactivar el Grupo Esparta que lucha contra el narcotráfico y terrorismo en la región fue de buen recibo para los alcaldes de la región.

La sede de esta unidad especial de la fuerza pública tendrá como sede el municipio de Ocaña, y el propio mandatario de esa población dio el guiño.

Emiro Cañizares dijo a Caracol Radio que “nosotros destacamos el interés del gobierno, del ministerio de defensa y de las autoridades por trazar acciones que conduzcan a recuperar la seguridad a todos los habitantes de esta zona”.

Indicó además que “esta intervención debe venir acompañada de una inversión y atención gubernamental que permita dar respuesta a las necesidades de las comunidades que han estado esperando atención social”.

Dijo finalmente que “lo que se espera es que esta labor de la fuerza pública permita proteger la vida de todos, y garantizar acciones tendientes a disminuir los niveles de violencia en el departamento”.