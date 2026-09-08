“No se van a llamar campesinos, se van a llamar pequeños empresarios del campo”: MinAgricultura

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond aseguró que su administración buscará cambiar incluso la manera de referirse a quienes producen los alimentos del país. Según el funcionario, el término “campesino” resulta despectivo y será reemplazado por “pequeños empresarios del campo”.

“No se van a llamar campesinos, se van a llamar pequeños empresarios del campo. Campesinos, despectivos. Aquí vamos a elevar el estatus a los que producen los alimentos del país. ¿Oyeron? Empresarios del campo". expresó el funcionario.

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El ministro además anunció la eliminación de 10.000 contratos que, según su evaluación, no son necesarios y representan más de $560.000 millones. Aseguró que esos recursos serán destinados a inversiones directamente relacionadas con el sector rural.

“Quiero ver más dinero en el campo y menos burocracia”.

Entre las prioridades mencionó la construcción de pozos profundos y la mecanización para pequeños productores, especialmente ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño, con temperaturas que podrían alcanzar los 38 grados y una reducción de las lluvias, según sus proyecciones.

Dangond describió además el estado en que encontró la entidad: “Recibimos el Ministerio de Agricultura en sala de urgencias y lo que vamos a hacer en 2027 es normalizar el paciente”.

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El funcionario también anunció una revisión del seguro agropecuario y una investigación sobre su funcionamiento.

Cuestionamientos a la compra y adjudicación de tierras

Durante su intervención, el ministro también se refirió a la política de adquisición y entrega de tierras. Aseguró que encontró obligaciones pendientes por cerca de $1,4 billones y cuestionó el mecanismo utilizado para comprar predios y posteriormente adjudicarlos a comunidades rurales.

Según Dangond, existen predios que fueron entregados sin que se hubiera culminado su pago y otros casos en los que persisten problemas relacionados con la titulación y el registro de los terrenos.

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El ministro anunció que estos procesos serán objeto de revisión para determinar las condiciones en que se realizaron las compras, los pagos y las posteriores adjudicaciones.