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08 sep 2026 Actualizado 22:29

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Política

Reconstrucción, cooperación económica y más: los temas de Abelardo de la Espriella y Marco Rubio

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, junto a su esposa, Jeanette Rubio (derecha) a Colombia. Junto a ellos, el presidente Abelardo de la Espriella y la primera dama, Ana Lucía Pineda.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, junto a su esposa, Jeanette Rubio (derecha) a Colombia. Junto a ellos, el presidente Abelardo de la Espriella y la primera dama, Ana Lucía Pineda.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, junto a su esposa, Jeanette Rubio (derecha) a Colombia. Junto a ellos, el presidente Abelardo de la Espriella y la primera dama, Ana Lucía Pineda.
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Este 8 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, suscribieron los ‘Acuerdos de Barranquilla con los que buscan reconstruir el país tras el terremoto del pasado 10 de agosto y recuperar la economía.

“De este reunión ha surgido una hoja de ruta que hemos denominado ‘los acuerdos de Barranquilla’, alrededor de tres grandes temas que resultan de sustantiva importancia para nuestro país y el hemisferio: Reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio”, expresó De la Espriella tras reunirse con Rubio.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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