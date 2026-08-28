MinAgricultura presentó un nuevo modelo para el campo basado en tres ejes estratégicos

En la Convención Bancaria, Indalecio Dangond Baquero, ministro de Agricultura, dio a conocer un esquema para bancarizar al sector productivo.

Durante la Convención Bancaria, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, expuso los ejes estratégicos para transformar el agro colombiano mediante un esquema de financiamiento articulado con la industria y la bolsa. Esta propuesta busca reducir costos operativos, evitar tributos innecesarios como el 4 por mil y respaldar a los productores con garantías del 100 % para asegurar la compra anticipada de cosechas y potenciar la capacidad instalada del sector.

Asimismo, el jefe de la cartera agropecuaria cuestionó las barreras de acceso al crédito que enfrentan los campesinos por reportes menores en centrales de riesgo y anunció la presentación de un proyecto de ley para fijar un marco regulatorio especial en la Altillanura.

La iniciativa contempla brindar certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra y adecuar infraestructura vial como terraplenes junto al Ministerio de Transporte, con el fin de intervenir 400 mil hectáreas de soya y maíz que representarán una inversión de 8 billones de pesos.

Finalmente, Dangond Baquero hizo un llamado al sector financiero para apadrinar su proyecto de relevo generacional en el campo. La meta de esta estrategia es llevar formación técnica y transferencia de tecnología a escuelas de 700 municipios rurales para graduar anualmente a 70 mil jóvenes como nuevos empresarios del agro colombiano.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: