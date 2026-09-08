Gobierno alerta por presuntos hechos de corrupción en el Departamento de Prosperidad Social

Siguen los presuntos hallazgos de corrupción en las diferentes carteras, según el gobierno de Abelardo De La Espriella.

El nuevo hallazgo fue en el Departamento de Prosperidad Social, donde según confirmó el vocero del Gobierno, Miller Soto, encontraron cerca de 1 billón de pesos en fiducias, convenios y otros instrumentos pendientes por aclarar o legalizar.

Otro de los hallazgos que encendió las alarmas, tiene que ver con con 900 contratos por prestación de servicios, los cuales se habrían celebrado sin una necesidad verificada.

“Hay más de 900 contratos de prestación de servicios cuya necesidad no ha sido verificada, contratos de altos montos cuya ejecución se concentró durante la campaña presidencial, donaciones realizadas en el primer semestre de 2026 sin suficiente claridad sobre sus beneficiarios finales y nombramientos cuyos requisitos legales se están investigando. Contrataron, entregaron donaciones, dejaron recursos en fiducias y multiplicaron contratos”, dijo el vocero del Gobierno.

“Lo encontrado hasta ahora exige respuestas”

Soto confirmó que la investigación está en etapa de verificación y van a respetar el debido proceso, con el propósito de identificar lo que tenga incidencia fiscal, disciplinaria, administrativa o penal, para entregarlo a las autoridades competentes.

A su vez, afirmó que: “si se establece que se desviaron recursos o se los apropiaron, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espiella hará uso de todos los instrumentos a su alcance legales que estén disponibles para recuperarlos y para hacer que los responsables respondan y paguen las consecuencias como en efecto corresponde”.