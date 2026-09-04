“Hay que tomar decisiones, no las tomaron en el gobierno pasado”: MinAgricultura sobre sequía

Montería

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció desde Cereté, Córdoba, la activación de un programa que buscaría mitigar los impactos del fenómeno de El Niño. Se trataría de la iniciativa denominada ‘Forraje Milagro’ que tendría como fin evitar la muerte de ganado durante la época seca.

“Vamos a tener unas temperaturas altísimas hasta el mes de mayo del año entrante y un régimen de lluvia muy escaso. Eso tiene dos efectos: en el ganado, por supuesto que se estresa, baja la producción de leche, baja la producción de carne; en la agricultura, lo mismo, y se va a bajar la producción de alimento en los próximos seis meses en esta zona del país y en los otros departamentos. Hay que tomar decisiones, no las tomaron en el gobierno pasado, no previeron esto”, expresó.

“A partir de hoy (4 de septiembre), se activa el programa ‘Forraje Milagro’ para llevarle alimento a los pequeños ganaderos de hatos de menos de 50 vacas para que no se les mueran, para que no los malvendan y los mantengan durante este tiempo difícil que se les viene”, agregó.

¿Cómo acceder al beneficio?

El funcionario detalló que “vamos a decirle a todas las asociaciones de pequeños ganaderos que vengan con su RUT, con su Cámara de Comercio y con su registro de vacunación del ICA para entregarles las porciones. Estamos hablando de un millón seiscientas mil porciones de alimentos, esto es un programa que nos va a costar alrededor de $9.000 millones”.

De acuerdo con lo informado, el programa empezaría en 15 días y tendría una duración de de 6 meses, tiempo en el que se estiman los mayores impactos del fenómeno de El Niño.