Ministerio de Agricultura fortalece alianza con Estados Unidos para impulsar el comercio

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond anunció el fortalecimiento de las relaciones comerciales y de cooperación con el Gobierno de Estados Unidos, tras una reunión sostenida con la consejera jurídica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Chanda V. Berk, acompañada por delegados de la Embajada estadounidense en Colombia.

Durante el encuentro, ambas partes acordaron avanzar en una agenda de cooperación enfocada en la apertura y consolidación de mercados, la promoción de la innovación y la biotecnología, así como el fortalecimiento de las capacidades productivas y la competitividad del sector agropecuario colombiano.

Según manifestó el ministro el objetivo es convertir esta relación estratégica en oportunidades concretas para los productores nacionales mediante un mayor acceso al mercado estadounidense, transferencia de tecnología y mejores condiciones para competir en el escenario internacional.

Destacó que esta agenda bilateral se desarrollará bajo principios de reciprocidad, cooperación y generación de valor, con especial atención a los pequeños y medianos productores del país. La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno nacional para consolidar un sector rural más productivo, competitivo y conectado con los mercados nacionales e internacionales.

La reunión representa un nuevo paso en los esfuerzos por ampliar las oportunidades comerciales para el agro colombiano y fortalecer los vínculos con uno de sus principales socios internacionales