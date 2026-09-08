Lonja de Propiedad Horizontal del Atlántico propone soluciones energéticas urgentes

La Lonja de Propiedad Horizontal del Atlántico solicitó al Gobierno nacional, al Ministerio de Minas y Energía, a la CREG, a la Superintendencia de Servicios Públicos, a la UPME y a las autoridades territoriales adoptar un plan especial de protección energética para edificios y conjuntos residenciales de la región Caribe.

La organización advierte que la posible prolongación del fenómeno de El Niño, la disminución de las lluvias, la presión sobre la generación hidroeléctrica, las altas tarifas y las deficiencias históricas de las redes representan un riesgo para miles de copropiedades.

Según la Lonja, una interrupción prolongada del servicio puede afectar sistemas esenciales como bombas de agua, ascensores, sistemas contra incendios, iluminación de emergencia, cámaras de seguridad, porterías y puertas eléctricas.

¿Qué propuesta plante la Lonja?

La propuesta plantea que la generación de energía en la Costa Atlántica sea declarada una prioridad nacional, mediante proyectos solares, eólicos, sistemas híbridos, almacenamiento con baterías, generación distribuida y comunidades energéticas.

“La región Caribe debe dejar de ser únicamente consumidora y convertirse en protagonista de la generación de su propia energía”, señala el documento.

Entre las medidas propuestas está crear una línea especial de financiación y cofinanciación para instalar paneles solares, baterías y sistemas de respaldo en las zonas comunes de edificios y conjuntos.

También plantea la creación de un Fondo Caribe de Resiliencia Energética, con recursos de la Nación, gobernaciones, alcaldías y entidades financieras, para apoyar proyectos de energía solar, modernización de redes internas, almacenamiento y eficiencia energética.

La Lonja además propone establecer medidas transitorias de alivio para las cuentas de energía de las zonas comunes, incluyendo acuerdos de pago, financiación de incrementos extraordinarios, revisión de cobros, estímulos por ahorro y mecanismos de estabilización tarifaria.

Solicita inversiones para mejorar subestaciones

Otro de los puntos consiste en establecer un protocolo antes de suspender el servicio de energía de una copropiedad cuando este alimente bombas de agua, sistemas contra incendios, ascensores, equipos de seguridad u otros servicios indispensables.

La organización también solicita inversiones para mejorar subestaciones, transformadores, redes de distribución y sistemas de medición, así como la creación de una mesa técnica regional permanente con participación del Gobierno nacional, la CREG, la UPME, la Superintendencia de Servicios Públicos, autoridades territoriales, operadores de red y representantes de la propiedad horizontal.

La Lonja aclaró que no pretende generar alarma ni afirmar que un apagón general sea inevitable, sino actuar preventivamente ante un escenario climático y energético que podría mantenerse durante los próximos meses.

“La Costa Atlántica posee sol, viento, territorio, infraestructura y capacidad humana para producir una mayor parte de su propia energía. Lo que falta es una política pública que convierta ese potencial en tarifas más justas, redes confiables y soluciones directas para las familias”, señala el comunicado.

El documento agrega que “las copropiedades no pueden seguir siendo simples receptoras de facturas: deben convertirse en generadoras, ahorradoras y participantes activas de la transición energética”.