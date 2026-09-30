CCI presenta 45 proyectos estratégicos para el Caribe por más de $42 billones

La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) Seccional Norte presentó al Gobierno Nacional un banco de 45 proyectos estratégicos para el Caribe colombiano, que representan inversiones identificadas por más de $42 billones y que, según el gremio, buscan mejorar la conectividad y competitividad de la región.

La propuesta fue presentada durante el XVIII Encuentro Regional de Infraestructura, realizado en Barranquilla, donde la presidenta de la junta directiva de la CCI, Tatyana Orozco, sostuvo que el Caribe debe tener un papel relevante en la transformación del país.

“Cuando el Caribe se traba, el país también”, afirmó Orozco, al destacar la capacidad empresarial y técnica de la región.

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El paquete de iniciativas comprende proyectos en siete departamentos del Caribe y contempla intervenciones en carreteras, puertos, aeropuertos y corredores estratégicos, además de obras relacionadas con el río Magdalena y el Canal del Dique.

Entre las prioridades se encuentran la modernización del aeropuerto Ernesto Cortissoz, en Barranquilla, y del aeropuerto Rafael Núñez, en Cartagena; los viaductos entre Ciénaga y Barranquilla; los accesos a los puertos de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena; así como proyectos para fortalecer la navegabilidad y operación del río Magdalena.

En el caso del Canal del Dique, la CCI planteó la necesidad de garantizar las vigencias futuras y avanzar en los trámites ambientales. Para el río Magdalena, Orozco señaló que se requiere pasar de intervenciones de dragado puntuales a un modelo permanente de mantenimiento y financiación.

El llamado a destrabar las obras

La presentación de los 45 proyectos coincide con una de las principales apuestas planteadas por la nueva dirección de la CCI: destrabar las obras que permanecen detenidas por problemas de planeación, licencias, predios, pagos o decisiones administrativas.

La dirigente gremial sostuvo que el país necesita acelerar los contratos que ya están en marcha, garantizar que los pagos sean oportunos y generar nuevas iniciativas con reglas de juego estables.

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Uno de los planteamientos es contar con un banco de proyectos que llegue hasta fase 3, con estudios, diseños y viabilidad técnica y financiera suficientes antes de iniciar los procesos de contratación.

La CCI también propone avanzar hacia un sistema nacional de información sobre obras, que permita consultar el estado de cada proyecto, identificar las razones por las que está detenido y establecer cuáles están próximos a licitarse o terminarse.

La intención, explicó Orozco, es que las entidades puedan identificar rápidamente si una obra está frenada por una licencia ambiental, falta de recursos, problemas contractuales u otro trámite.

Seguridad jurídica y financiación

El gremio también planteó la necesidad de contar con reglas claras y predecibles para evitar que los criterios cambien con la llegada de nuevos funcionarios.

En materia de financiación, la CCI anunció que trabajará con entidades nacionales para ampliar y simplificar mecanismos como las obras por impuestos, regalías, iniciativas privadas y recursos de la banca multilateral y la Financiera Nacional de Desarrollo.

La organización también puso sobre la mesa la necesidad de fortalecer la infraestructura portuaria. Las próximas decisiones sobre el vencimiento de las grandes concesiones portuarias, según la CCI, deben hacer parte de una política de Estado por su importancia para la competitividad y la plataforma logística del Caribe.

La apuesta del gremio, finalmente, es hacer seguimiento a los proyectos y mantener la interlocución entre el Gobierno Nacional, gobernaciones, alcaldías, constructores, interventores y comunidades para evitar que las obras queden nuevamente paralizadas.