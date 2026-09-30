Barranquilla tendrá nueva lavandería que empleará a personas con discapacidad. Foto: captura de pantalla.

Barranquilla avanza en la llegada de una nueva empresa que busca generar oportunidades laborales para personas con discapacidad. Se trata del grupo Ilunion, compañía española que desarrolla iniciativas empresariales con enfoque de inclusión y que proyecta construir en la ciudad una gran lavandería.

Ana María Aljure, gerente de Ciudad de la Alcaldía de Barranquilla, explicó que cerca del 64 % de las personas que serán vinculadas al proyecto serán trabajadores con discapacidad, lo que convertiría a la iniciativa en una apuesta por ampliar las oportunidades de empleo para esta población.

“Una empresa que viene trabajando en España, y es el grupo Illunion que está trabajando por las personas con discapacidad”, precisó la funcionaria de la Alcaldía de Barranquilla.

De acuerdo con la gerente, la Administración distrital viene trabajando en la llegada de la empresa desde 2024 y ahora el proyecto entra en una etapa de materialización.

“Se van a vincular personas con discapacidad”

La iniciativa también contempla un impacto para los cuidadores de personas con discapacidad, al contribuir a generar mayores oportunidades de autonomía e inclusión para sus familias.

“Se va a construir una gran lavandería en la cual las personas que se van a vincular son personas con discapacidad en casi un 64%”, destacó Aljure.

La llegada de esta operación a Barranquilla representa, según la Administración distrital, una oportunidad para avanzar en la inclusión laboral y demostrar que las personas con discapacidad pueden desempeñar diferentes labores y aportar sus capacidades al sector productivo.