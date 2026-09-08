¿Qué representa la visita de Marco Rubio a Barranquilla?: esto dicen los gremios

La visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Barranquilla genera expectativa entre los gremios empresariales de la región Caribe, que consideran el encuentro con el presidente Abelardo De la Espriella como una oportunidad para fortalecer las relaciones entre ambos países y avanzar en asuntos de interés para el sector productivo, entre ellos la situación arancelaria que afecta a parte de las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos.

Desde AmCham Atlántico y Magdalena, su directora ejecutiva, Vicky Ibáñez, señaló que el sector empresarial mantiene la expectativa frente a las conversaciones que puedan contribuir a generar mejores condiciones para el comercio bilateral. Para el gremio, este escenario también representa una oportunidad para seguir posicionando las capacidades de la región y fortalecer los vínculos construidos durante años entre el sector empresarial del Caribe y Estados Unidos.

“Yo creo que hemos pasado una etapa muy compleja y se nos está brindando esta oportunidad para poder seguir avanzando en este momento, construir muchos más lazos de cooperación que son tan importantes para toda nuestra región y, por supuesto, es llevar toda esta relación a otro nivel”, dijo Ibáñez.

La dirigente gremial agregó que el reto es que las conversaciones se traduzcan en resultados concretos para el sector privado y para el desarrollo de la región.

“El reto nuestro no está que simplemente se quede en las conversaciones, sino que podamos pasar a tener unos resultados concretos para no solamente el sector privado, sino también todo lo que implica el desarrollo de la región”.

“De manera que seguimos trabajando en todos estos puntos y esperamos que estas conversaciones puedan ser de verdad de un fructífero resultado”, sostuvo.

Mipymes considera fundamental la relación con Estados Unidos

Por su parte, desde el gremio de las medianas y pequeñas empresas pidieron que el tema arancelario sea abordado durante la reunión entre el presidente Abelardo De la Espriella y Marco Rubio. Rosmery Quintero, directora de Acopi Atlántico, sostuvo que es vital para este sector que se revise este asunto, teniendo en cuenta el reto de incrementar el número de empresas que exportan productos no tradicionales hacia Estados Unidos.

“La visita del secretario Marco Rubio en Barranquilla tiene muchísimo significado desde el punto de vista diplomático y no solamente para Barranquilla, sino para la región Caribe, en el sentido de nuestra ubicación, nuestras capacidades, el sistema de puertos, donde nosotros podemos tener muchas más oportunidades, considerando que Estados Unidos es uno de los mercados más importantes”.

Quintero insistió en la importancia de abordar en medio de este encuentro la situación arancelaria y garantizar estabilidad en este aspecto.

“No olvidar el tema arancelario, pues concretar específicamente ese sistema arancelario y estabilidad en el mismo”.

La directora de Acopi Atlántico también destacó que para las mipymes es fundamental que la relación con Estados Unidos se traduzca en programas de apoyo, especialmente porque uno de los retos del sector es aumentar la cantidad de empresas que exportan productos no tradicionales.