Resultados de La Caribeña y otras loterías del 7 de septiembre

Los resultados de La Caribeña y otras loterías y sorteos correspondientes a este lunes 7 de septiembre de 2026 ya se conocieron. Entre los números se encuentran el 1235, serie 001, de La Caribeña Noche, y el 0732, serie 002, de La Caribeña Día.

La jornada también dejó resultados en otros sorteos como Cundinamarca, Tolima, Sinuano, Motilón, Dorado, Cafeterito, La Fantástica, Chontico, Paisita, Pijao, Saman y Astro. El sorteo de Cundinamarca registró el número 4484, serie 006, mientras que Tolima tuvo como resultado el 2680, serie 022.

Durante la tarde y la noche también se conocieron los resultados de sorteos regionales. Entre ellos estuvieron Sinuano Noche (2022), Motilón Noche (2139), La Fantástica Noche (6635), Chontico Noche (1276) y Paisita Noche (5294). Los jugadores pueden consultar los números y series para verificar si obtuvieron algún premio.

Estos son los resultados completos de las principales loterías y sorteos realizados durante el 7 de septiembre: