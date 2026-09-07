Barranquilla refuerza seguridad por reunión de Marco Rubio y presidente De la Espriella

Barranquilla reforzó su dispositivo de seguridad con motivo de la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien este martes 8 de septiembre cumplirá una agenda oficial en la ciudad junto al presidente Abelardo de la Espriella.

La Alcaldía Distrital informó que se adelantaron reuniones de coordinación con agencias de seguridad estadounidenses y autoridades nacionales para establecer los protocolos que acompañarán la jornada.

“La Alcaldía Distrital de Barranquilla adoptó medidas con miras a la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien cumplirá este martes 8 de septiembre una agenda oficial en la ciudad con el presidente Abelardo De la Espriella”, indicó la administración distrital.

De acuerdo con la Alcaldía, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares ya tienen definido un esquema especial de seguridad para garantizar el desarrollo del encuentro, mientras que la administración distrital brindará apoyo a las acciones operativas.

“Desde el Distrito se crearon espacios de articulación con agencias de seguridad estadounidenses y nacionales para definir los protocolos y las acciones a tomar. En ese sentido, por parte de Policía y Fuerzas Militares ya se planificó un robusto esquema de seguridad”, señaló la Alcaldía.

Además, se programó un dispositivo de tránsito para controlar la movilidad en las zonas cercanas al lugar del encuentro, así como la preparación de la red hospitalaria pública y la coordinación con centros asistenciales privados ante cualquier eventualidad.

La reunión entre Marco Rubio y el presidente Abelardo De la Espriella está prevista para horas de la tarde en el Batallón Paraíso, donde funciona una sede alterna de la Presidencia de la República. En los alrededores del complejo militar se establecieron cierres viales y controles especiales durante la jornada.