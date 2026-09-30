Liga de Usuarios advierte que $1,2 billones no alcanzan para saldar deudas de Air-e

La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos calificó como insuficientes los $1,2 billones que el Gobierno Nacional busca trasladar del Presupuesto General de la Nación para atender las obligaciones de la empresa Air-e con los generadores de energía.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, radicó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para modificar el Presupuesto General de la Nación de 2026. Según explicó el Gobierno, uno de los objetivos de esta modificación es atender la insuficiencia de recursos propios del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

La discusión se da en medio de las millonarias deudas que enfrenta el sistema eléctrico colombiano. Con corte al 21 de agosto, la deuda total del sistema eléctrico del país ascendía a $4,06 billones.

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Para Norman Alarcón, vocero de la Liga Nacional de Usuarios, la llegada de estos recursos representa una inyección importante para Air-e, pero no permitiría cubrir la totalidad de las obligaciones pendientes.

“Estos recursos son insuficientes. Inicialmente el Gobierno había hablado de $1,5 billones, de los cuales esta semana se comprometió a enviar $300 mil millones. Y ahora el proyecto que estamos comentando, que se presentó al Congreso de la República, es de $1,2 billones”.

Alarcón señaló que la organización considera necesario buscar otras fuentes de financiación para atender las obligaciones de la empresa y evitar que las deudas continúen afectando la prestación del servicio de energía en la región Caribe.

“Nosotros como Liga Nacional de Usuarios hemos insistido en que el Fondo Empresarial de la Superservicios es el que debe encargarse de tener estos recursos, de conseguirlos a través de créditos”.

El proyecto de modificación presupuestal deberá surtir su trámite en el Congreso. Mientras tanto, la situación financiera de Air-e continúa siendo uno de los principales puntos de preocupación para los usuarios del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, departamentos donde opera la compañía.