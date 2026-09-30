Internet gratis para 45.000 familias: así funcionará el nuevo programa de Barranquilla

La Alcaldía de Barranquilla puso en marcha el programa Internet con Propósito, una estrategia que busca llevar conexión gratuita de fibra óptica a 45.000 familias de estratos 1 y 2 de la ciudad.

El lanzamiento se realizó en la IED Nuevo Bosque, donde las primeras 400 familias comenzaron a recibir el servicio. La iniciativa contempla una conexión de 50 Mbps, instalación, soporte y mantenimiento sin costo durante el periodo establecido para los hogares beneficiarios.

El alcalde Alejandro Char destacó que el objetivo del programa va más allá de garantizar acceso a internet y busca convertir la conectividad en una herramienta para la educación, el empleo y el emprendimiento.

“El internet no es solo un servicio, es una herramienta que acerca el conocimiento, la educación y el empleo a nuestra gente”, señaló el mandatario.

Como parte del programa, las familias beneficiarias deberán dedicar mínimo dos horas diarias a procesos de formación en la plataforma educativa que disponga el Distrito.

La conexión tendrá capacidad para entre seis y ocho dispositivos y contará con herramientas de control parental y ciberseguridad, con el propósito de promover un uso seguro de la tecnología.

¿Quiénes pueden acceder?

La primera fase prioriza hogares con madres cabeza de hogar, personas con discapacidad, menores de edad, adultos mayores y población en condición de vulnerabilidad.

Entre los requisitos están:

Estar clasificado entre A1 y C9 del Sisbén IV.

Vivir en una vivienda de estrato 1 o 2.

Residir en alguno de los barrios incluidos en la fase de ejecución.

Contar con viabilidad técnica para la instalación de fibra óptica.

La primera etapa llegará a sectores de las localidades Metropolitana, Suroriente y Suroccidente, entre ellos Las Américas, Villanueva, El Bosque, Las Malvinas, Evaristo Sourdis, La Esmeralda, 7 de Abril, Rebolo, El Ferry, Santo Domingo de Guzmán, Carrizal, La Sierrita, Santa María, La Luz y Villas de Cordialidad.

La postulación es gratuita y no requiere intermediarios. Los ciudadanos pueden realizarla en los puntos habilitados, durante las jornadas de socialización, mediante el formulario oficial en línea o a través de la Línea Única 195, disponible las 24 horas.

La Alcaldía aclaró que la postulación no garantiza automáticamente el beneficio, pues cada hogar deberá cumplir con los requisitos y superar la verificación de viabilidad técnica.

Para los primeros beneficiarios, la conexión ya representa una herramienta para estudiar y acceder a oportunidades. Leonel Moreno, estudiante de la Institución Universitaria de Barranquilla, contó que antes debía recurrir a cafés internet o a sus datos móviles para asistir a clases.

Con esta estrategia, el Distrito busca reducir la brecha digital y convertir el acceso a internet en una puerta de entrada a la educación, el empleo, el emprendimiento y la formación de miles de familias barranquilleras.