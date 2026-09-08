Expertos destacan respaldo de EE. UU. a De la Espriella tras visita de Marco Rubio a Barranquilla

La reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el presidente Abelardo De la Espriella es vista por expertos como una muestra del buen momento que atraviesan las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

En diálogo con Caracol Radio, Janiel Melamed, director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, el encuentro también representa un mensaje de respaldo por parte de la administración de Donald Trump al mandatario colombiano y abre la posibilidad de abordar temas estratégicos para ambos países.

“De alguna manera tenemos esa relación nacional, estas zonas de interés fronterizos, que está permeado también de la presencia de muchos actores armados organizados”, señaló Melamed. A su juicio, este será un elemento importante en la conversación que sostendrá Rubio, quien, además de ser “el hombre de confianza del presidente Donald Trump”, es “la cara más visible de la política exterior norteamericana”.

Melamed también destacó que en materia de cooperación internacional y comercio “se habla de una cifra alrededor de mil millones de dólares que podrían gravitar alrededor de unos acuerdos que podrían pasarse alrededor de esta visita”.

Una visita de alto perfil internacional

Por su parte, el politólogo Luis Trejos, profesor de la Universidad del Norte, sostuvo que el encuentro deja en evidencia el buen momento de las relaciones entre Bogotá y Washington, así como la confianza que se ha establecido entre las dos administraciones.

“De otro lado, también queda en evidencia el excelente momento que tienen las relaciones entre Bogotá y Washington, y la confianza que se ha venido estableciendo entre estas dos administraciones”, sostuvo Trejos.

El docente resaltó además que la visita de Rubio, considerada la de más alto perfil internacional de la administración De la Espriella, gira en torno a temas de seguridad y narcotráfico, aunque también existe expectativa por la posibilidad de ampliar mercados.

“Hasta esta visita de más alto perfil internacional que ha tenido la administración De la Espriella con esta reunión gire en torno a temas de seguridad y narcotráfico. Pero se espere que se logre la posibilidad de ampliar mercados”, concluyó.